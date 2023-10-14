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經濟

收跌424點 恒指失守萬八關

【明報專訊】中央匯金入市增持四大內銀股，利好作用只有一天。美國通脹較市場預期強，高息維持更長時間的疑慮重臨，港股跟隨美股回落，六連升「斷纜」。恒指裂口低開292點，據報內地準備設立穩定基金入市，指數早段一度重上18,000點關口，但內地出口、通脹等數據偏弱，大市跌勢其後擴大，最多跌462點，收市跌424點，跌幅2.33%，報17,813點，成交跌至841.9億元。

昨日多達1128隻股份下跌，對息口敏感的科網股是跌市重災區。多家大行引述京東集團（9618）預計，上季度收入可能沒有增長，紛紛調低目標價，收市仍然跌11.4%，是表現最差藍籌（見另文）。近期強勢的內銀股普遍回吐，建行（0939）、工行（1398）、招行（3968）都跌1%或更多。

北水淨流入40億

內地餐飲業9月同店銷售復蘇減弱，海底撈（6862）跌近4.2%，九毛九（9922）和呷哺呷哺（0520）跌逾6%。北水轉為淨流入40億元左右，盈富基金（2800）吸逾10億元。全周恒指累升327點，扭轉過去5周跌勢，表現是上月初以來最好。

華盛證券財富管理部董事李偉傑認為，港股整體氣氛仍然偏弱，而且美國債息若持續高企，短期仍然不利科網股，稍有壞消息容易再捱沽；但覺得投資者毋須全數「清倉」，因為京東定位較「高檔」，在內地消費轉型下較受影響，反而阿里巴巴（9988）已集中發展以第三方小商戶為主的淘寶，快手（1024）業務亦穩步復蘇，股價表現有望較穩健。

他認為下周要觀望內地公布國內生產總值等多項經濟數據，亦要留意美國通脹未再明顯降溫，聯儲局官員本周較溫和的取態會否有變，估計恒指在17,000點至18,200點左右上落。

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