唐家成：專責組已向特首提交報告

證券及期貨總會發公開信

反對惡劣天氣開市

與此同時，香港證券及期貨專業總會昨日發公開信反對惡劣天氣下繼續開市，信中指出，安排直接關乎到前線從業人員的權益與安全，且香港每年因惡劣天氣而暫停交易的日子平均只有1至2天，因此總會質疑政府是否有必要因這寥寥可數的日子而做如此重大的改革。

總會亦表示，雖然有部分前線業務人員可能希望繼續開市，因他們可以遠程辦公，但不能忽視其他需要親自前往辦公室工作的後勤人員。而且，若認為僅靠遠程辦公軟件就能輕鬆控制辦公室的電腦設備太過天真，仍需考慮家庭環境是否符合保密和安全要求，以及家中電腦和網絡連接是否穩定等因素。此外，資金提存等問題亦牽涉到銀行業的複雜問題，不容易解決。

對於市場上有人質疑為何香港無法像滬深兩地的證券交易所一樣在惡劣天氣期間繼續運營，總會指兩地情况大相逕庭，香港的辦公室環境往往難以做到像內地辦公室一樣讓員工留宿。

此外，總會認為，延長交易時間及日數並無助增加成交，反對政府正進行的對取消香港特定長假期的研究。總會指出，若取消長假期，可能對航空業、旅遊業、飲食業、零售業等各行各業造成重大衝擊，盼政府能充分考慮到各行業的需求和民眾的權益。

政府發言人表示，《財政預算案》中指出港交所會探討一系列優化交易機制的建議，包括研究市場在惡劣天氣下繼續運作的安排，有關研究並不涉及修改公眾假期的安排。港交所正聯同金融監管機構研究有關方案，並會適時展開諮詢。