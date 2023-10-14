9月出口跌幅收窄至6.2％ 對東盟跌幅擴大

輸往成熟市場跌幅收窄

內地9月外貿逐步改善，整體出口按美元計按年減少6.2%，跌幅低於市場預期的8%，亦較8月8.8%跌幅收窄。按輸往主要目的地分析，歐盟跌幅顯著減少8個百分點至11.6%，但美國跌幅與8月相若，而東盟跌幅更由13.3%擴大至15.8%。浸大會計、經濟及金融學系副教授麥萃才認為，中美貿易戰持續，而東盟亦受環球經濟影響，故相關出口受壓。

大新銀行經濟研究及投資策略部認為，外圍製造業活動略為改善、出口新訂單略為回穩的情况下，內地整體出口表現或逐漸趨於穩定。內地手機晶片製造取得進展，有望繼續紓緩高端技術產品及機電產品的出口壓力，不過美日等國繼續對華實施科技限制，或繼續不利未來高端技術產品進口。內地出口、製造業活動及消費表現均略有改善，加上內地近期加強對房地產及內需消費的支持政策，或有助穩定進口表現。9月內地手機出口數量按年增5.6%，金額跌7.1%，但按月分別升29.4%及1.2倍；高新技術產品金額按年跌8.3%，按月升22.1%。