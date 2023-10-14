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經濟

內地9月CPI無升跌 食品價跌3.2%

【明報專訊】國家統計局公布，9月居民消費價格指數（CPI）按年持平，其中食品價格下降3.2%，非食品價格升0.7%。統計局指出，由於食品價格於去年同期處高位，令整體CPI持平。有分析師認為，內地經濟動力仍然疲弱，但隨比較基數降低有助紓緩通脹下行壓力，且國際能源價格由低位回升，料今年整體通脹或處1%以下。儘管物價水平持續「低飛」，但有學者認為內地出現通縮風險極低。

學者：出現通縮風險極低

9月食品價格中普遍受去年同期高基數效應影響，如豬肉價格便按年下降22%，連跌5個月，鮮菜價格跌幅6.4%，合計影響CPI下降約0.51個百分點；非食品方面，價格升0.7%，局部抵消食品價格跌幅。其中旅遊價格升幅略為放緩至12.3%。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，消費市場持續恢復，CPI按月其實繼續有增長、按年變幅由升轉平主要受高基數影響。事實上，從按月數據看，食品價格升0.3%，非食品價格升0.2%，推動整體CPI按月升0.2%（見圖）。浸大會計、經濟及金融學系副教授麥萃才認為，黃金周長假期後，市民或回復理性消費，加上內地經濟環境仍未明朗，故逐步減少消費開支。但在俄烏戰爭、以巴戰爭持續下，能源價格將進一步上升，尤其中國作為原油輸入國之一，內地會否出現通縮情况仍有待觀察。中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，內地零售消費勢頭向好，政府亦採取寬鬆貨幣政策，相信通縮機率甚微。

PPI按年跌2.5% 連續3個月收窄

大新銀行經濟研究及投資策略部表示，隨着去年同期通脹逐步回落，比較基數逐步降低下，預料未來數月整體通脹下行壓力略為紓緩，近期國際能源價格由低位回升亦有助穩定整體物價，預期今年整體通脹或處1%以下。

另外，9月工業生產者出廠價格指數（PPI）按年跌2.5%，連續3個月跌幅收窄。大新預計，內地製造業重返擴張水平，加上能源價格回穩，PPI短期內或將見底，惟全年或仍會錄得2至3%跌幅。

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