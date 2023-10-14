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經濟

內地上月新增人幣貸款3個月高 人行：房地產市場現積極變化 相關貸款多增千億

【明報專訊】中國人民銀行公布，內地9月新增人民幣貸款2.31萬億元（人民幣，下同），雖比去年同期少增1764億元，但比8月新增人民幣貸款1.36萬億元增加約69.8%，且見3個月新高。人行貨幣政策司長鄒瀾表示，主要銀行的房地產開發貸款和個人住房貸款於9月合計較8月多增1000多億元，近期房地產市場出現積極變化，高頻數據顯示重點城市交易活躍度有所上升。

人行稱，首3季度人民幣貸款增加19.75萬億元，比去年同期多增1.58萬億元。人行新聞發言人阮健弘指出，金融機構加強支持實體經濟薄弱環節，首3季度住戶經營貸款新增2.97萬億元，同比多增6584億元，是住戶貸款多增主要動力，而居民消費需求回升，推動首3季度住戶部門短期消費貸款新增4600億元，同比多增3493億元。

反映消費短期貸款增3191億

從分部門看，住戶貸款增加3.85萬億元，其中較反映消費的短期貸款增加1.75萬億元，而主要反映按揭需求的中長期貸款增加2.1萬億元。單計9月份，兩者數據分別多增3191億元及5442億元，後者更是今年3月以來最高增長（見圖），或反映9月以來內地推出多項支持房產政策的成效。內地存量住房貸款利率也見調降，鄒瀾表示，首周實施一系列利率政策，有98.5%符合條件的首套房貸利率完成下調，合計4973萬筆，涉及21.7萬億元，調整後的加權平均利率為4.27厘，平均降幅0.73厘。鄒瀾預計此措施效應持續發揮，並逐漸惠及整個經濟運行。市場研究機構克而瑞早前發表數據顯示，9月內地百強房企銷售金額4042.7億元，雖按年下跌29%、並為5年來的最低值，但按月已回升17.85%。

百強房企銷售額按月回升18%

至於首3季度社會融資規模增量累計29.33萬億元，比去年同期多1.41萬億元。其中對實體經濟發放的人民幣貸款增加19.52萬億元，同比多增1.55萬億元，佔同期社會融資規模的66.6%，同比高2.2個百分點。另外，於9月末，廣義貨幣（M2）及狹義貨幣（M1）增幅均較上月放緩，亦低於市場預期（見表）。

高盛：住戶中長期貸款料續增

高盛發表報告指出，政府公債發行強勁和影子銀行信貸擴張，9月社會融資規模比預期強勁，M2和人民幣貸款略低於預期，但信貸需求強勁，中長期貸款增速改善，短期貸款增速放緩。經季節調整後，住戶貸款年化增長率6.9%，比8月的5%高，主因住戶中長期貸款增長加快。8月底和9月初宣布一系列房地產寬鬆措施，包括降低首付比例和放寬抵押貸款政策，高盛預計可能增加未來幾個月住戶中長期貸款的增長。

明報記者

相關字詞﹕個人住房 住戶貸款 中國人民銀行 新增人民幣貸款

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