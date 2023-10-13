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經濟

香港地產

御金．國峰1房銀主開價595萬 11年低14%

【明報專訊】雖然市場憧憬政府即將為樓市減辣之際，市場上卻連錄銀主盤減價，並改以拍賣形式出售，其中油麻地御金．國峰一個1房戶，將開價595萬元拍賣，單位去年底曾以726萬元售出，及後取消交易，並由銀主以762萬元放售，最新開價較早前放售價低22%。

去年底726萬售出後取消交易

盈置地產表示，該公司將於本月26日、即政府公布新一份《施政報告》翌日，舉辦首個樓盤拍賣會，包括超過20個銀主盤，其中御金．國峰6座中層B室，實用400方呎，8月份銀主曾叫價762萬元放售，銀主最新開價595萬元拍賣，以開價計，減價167萬元或約22%，實呎14,875元。

該行又指，單位內部裝修如同全新入伙，且享有開揚的中環維港景。資料顯示，原業主2012年約692萬元一手購入，現開價較購入價低約97萬元或14%。值得一提，單位去年底曾以約726萬元易手，惟及後取消交易，最新開價亦較去年成交價低18%。

趙海珠等貝沙灣銀主盤

3500萬拍賣

此外，原由無線電視前新聞主播趙海珠及其丈夫持有的南區薄扶林貝沙灣「4按」銀主盤，今年4月曾由銀主叫價4600萬元放售，單位最新開價3500萬元拍賣，意味較原先叫價低1100萬元或24%。單位為貝沙灣1期8座低層B室，實用1552方呎，4房間隔，連243方呎平台，現開價亦較市價低約一成。

上述單位由趙海珠及其丈夫陳昊言2011年3100萬元買入，現開價較12年前購入價仍高400萬元或13%。

另香港置業首席分區董事劉浩勤表示，將軍澳新寶城1座低層D室，實用434方呎，兩房間隔，以587.9萬元易手，實呎13,546元。原業主2018年以738萬元購入，帳面蝕約150萬元或20%，連使費料實蝕約190萬元或26%，料為屋苑最少3年來蝕讓幅度及金額最大個案。

荃灣中心兩房298.8萬易手

美聯高級分區營業經理梁仲維則表示，荃灣中心本月暫錄5宗成交，其中3宗成交價低於300萬元，實用329方呎的16座高層F室兩房戶，以298.8萬元成交，實呎9082元。原業主2013年260萬元購入，帳面升值38.8萬元或約15%。翻查屋苑過去成交紀錄，今年9月前已最少3年未有單位成交價低於300萬元，現時做價明顯回落。

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