窩打老道禮著開齋 1號屋1.78億易手

傲玟3房2921萬沽 兩年半賣平三成

個別市區分層豪宅亦錄成交，原由高銀金融（0530）前主席潘蘇通或相關人士持有，現時賣方為金鋑的何文田傲玟，近日連錄成交，其中最新售出的第2座12樓A室、實用1403方呎3房戶，成交價逾2921萬元、實呎2.08萬元。可留意是，上述單位曾於2021年3月以4366.1萬元、實呎3.11萬元售出，但買家於去年4月取消交易，意味新成交價比逾兩年半前賣平約1445萬元或33%。

香島下周一標售逾2000呎複式戶

部分港島已屆現樓的豪宅，則在新《施政報告》出台前，於下周展開銷售。南豐旗下筲箕灣香島，推出第1座31樓C室複式戶（連雙車位），於下周一上午10時至11時招標；單位實用2105方呎採4房設計（露台54方呎）。香島今年初售出第1座31樓A室複式特色戶，屬實用1813方呎4房戶，附設平台及天台，當時成交價5800萬元、實呎3.19萬元。另華懋南區薄扶林域多利道VICTORIA COAST，同於下周一招標推售A座18樓2室，屬實用1367方呎3房1套間隔；項目自今年9月推出至今累沽3伙，套現8566萬元。