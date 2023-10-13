ONE SOHO推16餘貨 變相減價兩成 扣除回贈1房折實571萬入場 實呎1.84萬起

明報記者 管龍欣

項目現時尚餘約131伙，發展商昨更新3號及5號價單，為現有價單內仍未售出的48伙作銷售鋪路，更新價單不但新增「尊貴ONE SOHO 360天付款計劃」，其中16個1房指定單位更可額外享折扣1.5%至8.5%不等，該批指定單位最高折扣率，由原先折扣14.5%，增至19%至26%，即最高變相減價最多11.5%；若扣減最高折扣後，該16伙的指定單位折實價介乎620.1萬至715.1萬元，折實實呎20,006至25,092元。

累售191伙 近九成半已收樓

此外，發展商亦為買家提供不同回贈或其他優惠，包括代繳從價印花稅3%、沒有使用發展商所提供的貸款可獲2%現金回贈，以及提前120日成交獲淨樓價3%現金回贈，令樓盤最高實質減幅增至約18%。以16伙折實入場單位12樓A8室為例，單位價單定價為838.1萬元、實呎27,035元，在更新價單下，單位可享基本折扣17.5%及指定單位折扣8.5%，最高折扣共26%，折實價620.19萬元、實呎20,006元，若再連同上述8%回贈計，單位扣除回贈後折實約571萬元、實呎18,406元。換言之，相對兩年前項目開售，單位原先的716.57萬元（折扣14.5%）、實呎23,115元，變相減幅約兩成或約146萬元。

套現13億 平均實呎2.38萬

信置執行董事田兆源表示，ONE SOHO自今年8月交樓以來，已有約180伙或近95%經已收樓，而自2021年5月開售起，項目累售約191伙，套現約13億元，平均實呎23,800元。至於租務方面，項目累錄約60宗租務成交，平均呎租接近60元，最高呎租為67元。

首年免息免供

第二至三年供息不供本

另發展商亦為項目新增按揭優惠，最新推出的一按方案，為期最長3年，首年免息免供，第二、三年供息不供本，第二年息口為P減3厘（P為6.125厘），第三年為P減2厘，屬過渡性短期貸款；發展商同時提供最高樓價兩成二按，一、二按最多不高於樓價80%，年期最長20年，首三年按揭年利率為P減2厘（P為5.872厘）計，第四年其後以P計。