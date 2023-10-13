葉創成：跟何超瓊增持信德

這是筆者第二次在本欄披露買入信德，第一次是今年7月7日在本欄發表題為「『一折價』買信德睇長線」的文章，指市場預期息口在未來一段較長時間處於較高水平（higher for longer），要有買股後價格隨即下跌的心理準備，故除非真的很喜歡該股才會出手，並透露抱着此心態，在7月6日以每股1.21元、較每股資產淨值約11元折讓近九成的「一折價」買入信德。若讀者有訂閱《明報》電子版的話，可以先翻閱該文章作為參考資料。

中期雖虧損 經營淨現金流達4.85億

分析信德是次中期業績的話，雖然帳面虧損4.24億元，但實際並非如此差，若扣除投資物業減值等，虧損已收窄至2.74億元。四大業務方面，地產、運輸、酒店及消閒部門盈利分別達2.23億元、900萬元及600萬元，後兩者均屬虧轉盈，表現其實不差，即使投資業務虧損2.2億元，惟筆者估計，像投資物業減值一樣，部分屬非現金項目，因此集團期內仍錄經營業務所得現金淨值4.85億元。

在筆者看來，信德是次中期業績的最大問題是，截至今年6月底銀行借貸較去年底增加近6億元至166億元，借貸淨額近95億元，受累高息環境，上半年融資成本亦按年倍升至近3億元，但這某程度上亦在市場預期之中，一如在「『一折價』買信德睇長線」的文章所述，筆者期望信德受惠地產、運輸、酒店及消閒業務持續復蘇，帶來經營現金流減債，假如這願景在未來幾年能夠兌現的話，考慮到信德估值目前如此低，日後股價倍升可期，因此筆者昨日亦出手增持。

[葉創成 創富倉]