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經濟
2023年10月13日星期五
植耀輝 焦點股
投資策略
匯金掃貨撐起內銀 港股重上18000 工建行急彈5% 中金：增持有望重振投資信心
匯豐降A股年底目標 潛在升幅仍達最高9%
十月稻田首掛升23％ 每手帳賺1044元
大摩轉軚 料港明年樓價跌5至10%
颱風開市或今季諮詢 證券業指未達共識
路透：內地擬限制券商接收離岸交易新客戶
UNIQLO母企全年多賺8%至155億 連續3年創新高 受惠大中華區業務帶動
佐丹奴上季收入按年跌1%
新世界沽新創建 獨立財顧籲股東支持
太平洋航運上季核心業務日均收入跌近六成
莎莎發盈喜 料中期最多轉賺1.15億
周大福次季港同店銷售增43%
羅兵咸：上市公司ESG報告披露趨完善
美9月通脹3.7% 略高預期 核心CPI升幅兩年低 市場料今年停加息
深圳撐安謀前高層 傳助設晶片設計商
涼鞋商Birkenstock破底 為美IPO回暖潑冷水
張兆聰：藥明穩守48元或進升浪
人民幣定存高息精選
植耀輝：貓眼娛樂倘失9.4元 略減磅
葉創成：跟何超瓊增持信德
技術取勝：金蝶或考驗9.7元承接力
盧駿匡：港股技術轉強 10月有望低開高收
劉思明：恒指逼近阻力 升市行情或逆轉
周顯：《基本法》107條的演繹
譚新強：以巴戰爭贏家輸家是誰？
湯文亮：投資地產 應小注怡情
亞洲買家力撐 倫敦樓價跌幅料有限
ONE SOHO推16餘貨 變相減價兩成 扣除回贈1房折實571萬入場 實呎1.84萬起
窩打老道禮著開齋 1號屋1.78億易手
御金．國峰1房銀主開價595萬 11年低14%
內地專才1.15萬租薈藍開放式戶
蔡志明斥3.47億 購上環永安大廈全層
植耀輝：貓眼娛樂倘失9.4元 略減磅
【明報專訊】香港近期經常出現極端天氣，相比其他地區，這些影響可謂微不足道。筆者所指是以巴地區，從報道所見，衝突已造成重大傷亡。
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