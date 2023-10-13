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經濟
國際金融

深圳撐安謀前高層 傳助設晶片設計商

【明報專訊】彭博社引述知情人士稱，日本軟銀集團旗下剛上市的晶片設計公司安謀（美：ARM），其中國合資企業安謀科技（Arm China）有多名前高層在深圳市政府支持下，成立了晶片設計公司博瑞晶芯。消息指，從安謀科技離職的高層，包括研發主管、區域銷售主管及一名政府聯絡員，後者目前是博瑞晶芯的行政總裁。

博瑞晶芯註冊資本80億

根據企業信息查詢平台「企查查」的數據，博瑞晶芯的註冊資本額，由先前的4500萬元人民幣，增至2月的80億元人民幣。新資金來自深圳市南山區國資委擁有的實體，以及兩家總部位於深圳的公司，其背景不明，但兩家公司的地址和控股股東相同。

據稱，已成立兩年半的博瑞晶芯正籌集資金，並招募工程師，包括來自安謀的人才。消息稱，安謀科技在2月解僱約100人，大部分來自研發團隊，當中部分人已轉投博瑞晶芯。知情人士稱，博瑞晶芯也是安謀的主要授權商，並為雲端運算等設計晶片。隨着中美科技戰加劇，一些投資者憂慮安謀的收入可能被博瑞晶芯瓜分。

不過博瑞晶芯在電郵表示，自己是安謀科技的客戶，兩者不存在競爭或利益衝突。根據安謀上市前提供的招股說明書，安謀承認並不控制安謀科技，並面臨失去該企業全部控制權的風險。

此外，《金融時報》引述知情人士稱，由紅杉資本（Sequoia Capital）分拆出的中國創投巨擘紅杉中國（HongShan），在中國經濟增長放緩之際，將投資眼光轉向海外，正鎖定業務以中國市場為主的外國企業，以及由海外華人創辦的公司作為投資目標。據稱，紅杉中國正在歐洲的電動車和電池市場，尋找與其中國投資組合企業具有協同效應的投資機會。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕紅杉資本 紅杉中國 深圳 博瑞晶芯 安謀（Arm）

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