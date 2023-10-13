美9月通脹3.7% 略高預期 核心CPI升幅兩年低 市場料今年停加息

市場押注最新的通脹升幅，不足以令美聯儲今年底前再次加息。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，市場押注11月加息的概率，繼續維持在一成左右，而12月加息的概率，則由周三的三成以下，稍升至昨晚接近四成，反映市場大致認為今年底前美聯儲仍將按兵不動。

美匯指數重上106 債息回升

不過整體通脹居高不下，仍推動美匯指數回升至106水平以上，日圓兌每美元跌至149.7。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率回升至5厘以上，而美國10年期國債孳息率升穿4.6厘，但已較上周4.8厘以上的16年高位回落。美股3大指數早段個別發展，道指微跌，納指微升。市場預期利率見頂，推動國際油價昨晚升逾1%。富國銀行（美：WFC）首席經濟學家Jay Bryson稱，讓通脹率回落至2%的「最後一里」是艱難的，而這是美聯儲將在相當長的一段時間內保持緊縮的原因。

市場人士指出，美聯儲副主席杰斐遜（Philip Jefferson）及今年有投票權的達拉斯聯儲銀行行長洛根（Lorie Logan）等近日表示，美國長期國債孳息率高企，意味再次加息的必要性降低。加上中東局勢緊張，也妨礙美聯儲進一步加息。此外，美國汽車工人聯合會（UAW）持續接近4周的罷工行動升級，也為美國的經濟前景帶來不確定性。福特（美：F）在肯塔基州的農夫車（Pickup-Truck）廠有8700名工人加入罷工，是美國3大汽車巨頭自9月中爆發工潮以來，規模最大的廠房停工。福特股價早段跌逾2%。

美聯儲周四凌晨公布的9月會議紀錄顯示，許多與會官員觀察到，罷工升級會為通脹帶來上行風險，並可能拖慢經濟活動。會議紀錄顯示，美聯儲官員對未來是否加息存在分歧。多數美聯儲官員認為，未來再加息一次可能是合適的，但部分官員認為，可能沒有必要再次加息。

英GDP升0.2% 未紓經濟停滯憂慮

美聯儲上月發布的點陣圖亦顯示，多數美聯儲官員預計今年仍會再加息一次，不過這些預測都是在美國長期國債孳息率大幅攀升前進行，意味加息存在變數。長債息率向上，推高了房貸、汽車貸款和企業債務的利率。美聯儲理事沃勒（Christopher Waller）周三表示，美聯儲正關注利率走勢。

此外，英國8月GDP按月升0.2%，由7月向下修訂至0.6%的按月跌幅反彈，不過增長仍然較弱，未能緩解市場對經濟停滯的擔憂，英鎊兌美元昨晚跌逾0.7%，跌至1.221左右。

（綜合報道）

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