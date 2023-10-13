羅兵咸：上市公司ESG報告披露趨完善

社會範疇議題披露成熟度最高

羅兵咸永道中國ESG可持續發展披露和管理諮詢主管合伙人余潔雯表示，企業日常運營過程中已覆蓋社會範疇議題，例如僱傭政策、供應鏈管理政策、反貪污政策以及運營所涉及的定量指標等，其披露程度已達到「成熟」類別。另外，其中也有21%樣本企業有做ESG數據第三方鑑證。

21%樣本企業ESG數據經第三方鑑證

隨着供應鏈ESG風險加速顯現，供應鏈可持續性備受關注。聯交所《ESG報告指引》要求上市公司披露供應鏈管理相關慣例，並特別強調綠色採購慣例和供應鏈ESG風險識別等，以引導上市公司的供應鏈ESG管理實踐。調研指出，已有逾92%的樣本就有關管理供應鏈環境及社會風險的政策進行了披露，79%已披露相關執行及檢查的一般做法，76%已披露採購過程中的考量因素。

另外，羅兵咸永道中國香港ESG可持續發展披露和管理咨詢合伙人張立君表示，該行《第26期全球CEO 調研中國報告》發現，52%的中國內地和香港CEO認為其公司供應鏈在未來12個月在很大或極大程度上受到氣候風險影響，故完善供應鏈ESG風險識別機制，有助上市公司可持續發展及提升企業韌性。

明報記者 田越