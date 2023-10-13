明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

太平洋航運上季核心業務日均收入跌近六成

【明報專訊】太平洋航運（2343）公布第三季營運狀况，其核心業務的小靈便型及超靈便型乾散貨船按期租合約對等基準的日均收入按年減少近六成。行政總裁Martin Fruergaard表示，全球經濟增長放緩、利率上升等問題影響，部分客戶亦推遲貨物合約至第四季或明年首季，令貨運租金在第三季大部分時間受壓。但他認為，隨着內地扶助房地產政策出台，有助帶動相關原材料需求，且相信美國經濟情况尚好，故對明年行業前景持樂觀態度。

期內小靈便型及超靈便型乾散貨船按期租合約對等基準的日均收入，分別為1.02萬美元及1.15萬美元，均按年減少57%。而第四季核心小靈便型及超靈便型乾散貨船已承擔日數中，目前分別已有70%及86%按日均租金1.13萬美元及1.32萬美元獲訂約、租金水平較第三季有所回升。

有客戶推遲合約 貨運租金受壓

Martin Fruergaard指出，在北半球冬季及農曆新年期間市場普遍疲軟的情况下，集團將優化短期訂約以提高明年首季收入。集團明年首季乾散貨船已承擔日數中，目前分別已有29%及33%按日均租金9470美元及1.33萬美元獲訂約。

船隊方面，Martin Fruergaard又稱，按目前計劃，至2025年將有9 艘船交付，包括6艘小靈便型乾散貨船及3艘超大靈便型乾散貨船。他指高企的新建造貨船成本、不確定的新環保法規，以及高利率環境將繼續遏抑新建造乾散貨船訂單。

Martin Fruergaard預期，煤炭及穀物將繼續支撐今年餘下時間的乾散貨需求，鐵礦石需求亦受中國重啟房地產帶動基建投資等因素支持，加上現有及新減碳法規持續落地，加快貨船報廢量增加以引致貨船短缺，故對明年首季業務表現樂觀。

相關字詞﹕太平洋航運

上 / 下一篇新聞

匯金掃貨撐起內銀 港股重上18000 工建行急彈5% 中金：增持有望重振投資信心
匯金掃貨撐起內銀 港股重上18000 工建行急彈5% 中金：增持有望重振投資信心
匯豐降A股年底目標 潛在升幅仍達最高9%
匯豐降A股年底目標 潛在升幅仍達最高9%
十月稻田首掛升23％ 每手帳賺1044元
十月稻田首掛升23％ 每手帳賺1044元
大摩轉軚 料港明年樓價跌5至10%
大摩轉軚 料港明年樓價跌5至10%
颱風開市或今季諮詢 證券業指未達共識
颱風開市或今季諮詢 證券業指未達共識
路透：內地擬限制券商接收離岸交易新客戶
路透：內地擬限制券商接收離岸交易新客戶
UNIQLO母企全年多賺8%至155億 連續3年創新高 受惠大中華區業務帶動
UNIQLO母企全年多賺8%至155億 連續3年創新高 受惠大中華區業務帶動
佐丹奴上季收入按年跌1%
佐丹奴上季收入按年跌1%
新世界沽新創建 獨立財顧籲股東支持
新世界沽新創建 獨立財顧籲股東支持
莎莎發盈喜 料中期最多轉賺1.15億
莎莎發盈喜 料中期最多轉賺1.15億
周大福次季港同店銷售增43%
周大福次季港同店銷售增43%
羅兵咸：上市公司ESG報告披露趨完善
羅兵咸：上市公司ESG報告披露趨完善
美9月通脹3.7% 略高預期 核心CPI升幅兩年低 市場料今年停加息
美9月通脹3.7% 略高預期 核心CPI升幅兩年低 市場料今年停加息
深圳撐安謀前高層 傳助設晶片設計商
深圳撐安謀前高層 傳助設晶片設計商
涼鞋商Birkenstock破底 為美IPO回暖潑冷水
涼鞋商Birkenstock破底 為美IPO回暖潑冷水
張兆聰：藥明穩守48元或進升浪
張兆聰：藥明穩守48元或進升浪
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
植耀輝：貓眼娛樂倘失9.4元 略減磅
植耀輝：貓眼娛樂倘失9.4元 略減磅
葉創成：跟何超瓊增持信德
葉創成：跟何超瓊增持信德
技術取勝：金蝶或考驗9.7元承接力
技術取勝：金蝶或考驗9.7元承接力
盧駿匡：港股技術轉強 10月有望低開高收
盧駿匡：港股技術轉強 10月有望低開高收
劉思明：恒指逼近阻力 升市行情或逆轉
劉思明：恒指逼近阻力 升市行情或逆轉
周顯：《基本法》107條的演繹
周顯：《基本法》107條的演繹
譚新強：以巴戰爭贏家輸家是誰？
譚新強：以巴戰爭贏家輸家是誰？
湯文亮：投資地產 應小注怡情
湯文亮：投資地產 應小注怡情
亞洲買家力撐 倫敦樓價跌幅料有限
亞洲買家力撐 倫敦樓價跌幅料有限
ONE SOHO推16餘貨 變相減價兩成 扣除回贈1房折實571萬入場 實呎1.84萬起
ONE SOHO推16餘貨 變相減價兩成 扣除回贈1房折實571萬入場 實呎1.84萬起
窩打老道禮著開齋 1號屋1.78億易手
窩打老道禮著開齋 1號屋1.78億易手
御金．國峰1房銀主開價595萬 11年低14%
御金．國峰1房銀主開價595萬 11年低14%
內地專才1.15萬租薈藍開放式戶
內地專才1.15萬租薈藍開放式戶
蔡志明斥3.47億 購上環永安大廈全層
蔡志明斥3.47億 購上環永安大廈全層