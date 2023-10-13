太平洋航運上季核心業務日均收入跌近六成

【明報專訊】太平洋航運（2343）公布第三季營運狀况，其核心業務的小靈便型及超靈便型乾散貨船按期租合約對等基準的日均收入按年減少近六成。行政總裁Martin Fruergaard表示，全球經濟增長放緩、利率上升等問題影響，部分客戶亦推遲貨物合約至第四季或明年首季，令貨運租金在第三季大部分時間受壓。但他認為，隨着內地扶助房地產政策出台，有助帶動相關原材料需求，且相信美國經濟情况尚好，故對明年行業前景持樂觀態度。
期內小靈便型及超靈便型乾散貨船按期租合約對等基準的日均收入，分別為1.02萬美元及1.15萬美元，均按年減少57%。而第四季核心小靈便型及超靈便型乾散貨船已承擔日數中，目前分別已有70%及86%按日均租金1.13萬美元及1.32萬美元獲訂約、租金水平較第三季有所回升。
有客戶推遲合約 貨運租金受壓
Martin Fruergaard指出，在北半球冬季及農曆新年期間市場普遍疲軟的情况下，集團將優化短期訂約以提高明年首季收入。集團明年首季乾散貨船已承擔日數中，目前分別已有29%及33%按日均租金9470美元及1.33萬美元獲訂約。
船隊方面，Martin Fruergaard又稱，按目前計劃，至2025年將有9 艘船交付，包括6艘小靈便型乾散貨船及3艘超大靈便型乾散貨船。他指高企的新建造貨船成本、不確定的新環保法規，以及高利率環境將繼續遏抑新建造乾散貨船訂單。
Martin Fruergaard預期，煤炭及穀物將繼續支撐今年餘下時間的乾散貨需求，鐵礦石需求亦受中國重啟房地產帶動基建投資等因素支持，加上現有及新減碳法規持續落地，加快貨船報廢量增加以引致貨船短缺，故對明年首季業務表現樂觀。
相關字詞﹕太平洋航運