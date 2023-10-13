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經濟

UNIQLO母企全年多賺8%至155億 連續3年創新高 受惠大中華區業務帶動

【明報專訊】UNIQLO母企迅銷（6288）公布截至今年8月底止全年業績，純利按年升8.4%至2962億日圓（約155.37億港元），連續3年創新高。集團期內收入升20.2%至27,665億日圓，經營溢利亦增28.2%至3810億日圓；每股末期息增派至165日圓，全年合計派290日圓。以每1日股等如100份香港預託證券計，香港預託證券每份派息1.65日圓。

海外門店擬明年8月底增至1744間

迅銷同時公布截至2024年8月底止全年業績預測，料全年收入將突破3萬億日圓，按年增長10.2%至30,500億日圓，純利為3100億日圓，按年升4.6%；全年每股股息330日圓。集團預期，至明年8月底UNIQLO日本及海外門店將增至800間及1744間、旗下各品牌門店總數將達到3660間。

海外UNIQLO收入首佔整體逾半

日本UNIQLO期內收入為8904億日圓，按年上升9.9%，經營溢利總額為1178億日圓，按年增長9.2%，同店銷售淨額增7.6%。海外UNIQLO全年收入為14,371億日圓，按年升28.5%，首次佔集團總收入逾半；經營溢利亦升43.3%至2269億日圓。

集團表示，全年大中華地區錄得收益及溢利雙雙大幅增長，收入升15.2%至6202億日圓；經營溢利亦升25%至1043億日圓，下半財年業績回升勝預期，帶動全年業績創新高。集團另一品牌GU全年收入按年升20%至2952億日圓，經營溢利亦升56.8%至261億日圓。

GU品牌經營溢利升57%

海外UNIQLO去年收益首次佔集團逾半，迅銷資深執行董事兼首席財務官岡崎健相信，現財年海外UNIQLO分部有望與上年度增長相若，日本UNIQLO亦可保持穩定增長。他又稱，過去集團產品研發以日本為中心，現時將考慮及全球顧客的需求，通過精準把握與分析，開發相應的產品。

被問及中日政府外交關係及貿易變得緊張，迅銷集團董事長、總裁兼CEO柳井正表示，從來沒有為此感到擔憂，相信許多國家正一起為共同繁榮而努力，亦需要珍惜共同努力的理念，為世界和平盡最大努力。

明報記者

相關字詞﹕柳井正 岡﨑健 迅銷 同店銷售

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