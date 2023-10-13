路透：內地擬限制券商接收離岸交易新客戶

現有客戶也嚴控 限資本外流

據路透社稱，看到官方文件報道指，內地已發通知，禁止券商及海外子公司接收離岸交易的新內地客戶。報道稱，根據中證監於9月28日發布的通知，現有內地客戶的新投資也受嚴格監控，以防投資者繞過中國的外匯管制。路透稱有4個消息人士已證實通知內容，目前尚不清楚新指令何時生效，但消息人士認為監管機構的意思是立即生效。

今年5月，富途、老虎證券（美：TIGR），從內地的應用程序商店中下架其交易平台。彭博社其後亦引述看到的中證監通知報道，通知稱境外子公司應當停止境內外所有面向境內投資者的宣傳和招攬活動，關停各類對境內投資者的新開戶渠道，包括下架境內應用程序及關閉境內網站，相關工作應於10月31日前完成。

富途老虎早前內地下架交易平台

通知亦稱，境外子公司在遵守所在地法規情形下，可以為工作、生活在境外且資金來源合法合規的境內投資者開立帳戶。他們還可以繼續為參加員工持股計劃（ESOP）的人提供服務。該計劃為境外上市的內地公司向員工提供的激勵措施。