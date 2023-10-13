明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

大摩轉軚 料港明年樓價跌5至10%

【明報專訊】再有大行轉軚睇淡本港樓市，摩根士丹利日前發表報告指出，本港樓市疫後復蘇「短命」，直言之前預期2023年樓價升8%是太過樂觀，現轉淡預期2023年要跌3%，2024年再跌5至10%。在美國高息、中國增長緩慢的夾擊下，摩根士丹利將本港地產股前景由吸引降至與大市同步，首選一些債務較低及擁有強勁經常性收入的股份。

原預測今年升8% 現改看跌3%

摩根士丹利又指出，本港樓價在通關後確曾自2022年12月反彈7%，但是在過去4個月已經因利率上升、成交量低迷、恒生指數疲弱下市場氣氛低落而受累下跌了6%。該行指本地主要銀行按揭利率已升至4.1厘，並可能進一步攀升，推算供樓負擔比率增至56%，該比例在過去15年範圍介乎40至50%。該行預期本港按揭利率將持續企穩在4厘至2024年尾，故預期樓價需再調整多5至10%，此後的負擔能力才能重返正常水平。而投資需求因租金回報率只有2.7厘，淨回報不足2厘而表現疲弱，故現時預期2023年全年本港樓價要跌3%、2024年跌5至10%，2023及2024年二手成交量分別要跌7%及18%。

該行提到，雖然市場對10月25日《施政報告》「減辣」抱樂觀態度，但是該行指出，即使針對外來買家印花稅由30%削至15%，但預計不會為港樓前景帶來太大改善。

料減辣不會大幅改善港樓前景

摩根士丹利指出，部分本港地產股的自由現金流收益率超過11%、股息收益率則介乎6至9厘，估值很有吸引力，但這兩項因素不足以令這些股份股價跑出。

選股方面，該行推薦長實集團（1113）、新地（0016）及信和置業（0083），認為這3家公司在實體市場走弱及高息環境持續下，長實和新地的經營性自由現金流收益率超過10%，將在住宅樓價量下跌情况下，為公司帶來穩定現金流。

地產股看好長實新地信置

大摩又指出，長實及信置的負債率較低，亦擁彈藥以支付股息及回購股份之用，故傾向選擇上述3股份多於嘉里建設（0683）及恒地（0012），因為嘉里建設及恒地擁有較低的經常性收入，並更受利息開支增加的影響。

該行又將本港地產股的平均價削近19%（見表），資產淨值折讓擴至50%，當中該行推薦的3股份目標價均見下調。

相關字詞﹕本港樓價 大摩 恒地 新地 信置 長實

上 / 下一篇新聞

匯金掃貨撐起內銀 港股重上18000 工建行急彈5% 中金：增持有望重振投資信心
匯金掃貨撐起內銀 港股重上18000 工建行急彈5% 中金：增持有望重振投資信心
匯豐降A股年底目標 潛在升幅仍達最高9%
匯豐降A股年底目標 潛在升幅仍達最高9%
十月稻田首掛升23％ 每手帳賺1044元
十月稻田首掛升23％ 每手帳賺1044元
颱風開市或今季諮詢 證券業指未達共識
颱風開市或今季諮詢 證券業指未達共識
路透：內地擬限制券商接收離岸交易新客戶
路透：內地擬限制券商接收離岸交易新客戶
UNIQLO母企全年多賺8%至155億 連續3年創新高 受惠大中華區業務帶動
UNIQLO母企全年多賺8%至155億 連續3年創新高 受惠大中華區業務帶動
佐丹奴上季收入按年跌1%
佐丹奴上季收入按年跌1%
新世界沽新創建 獨立財顧籲股東支持
新世界沽新創建 獨立財顧籲股東支持
太平洋航運上季核心業務日均收入跌近六成
太平洋航運上季核心業務日均收入跌近六成
莎莎發盈喜 料中期最多轉賺1.15億
莎莎發盈喜 料中期最多轉賺1.15億
周大福次季港同店銷售增43%
周大福次季港同店銷售增43%
羅兵咸：上市公司ESG報告披露趨完善
羅兵咸：上市公司ESG報告披露趨完善
美9月通脹3.7% 略高預期 核心CPI升幅兩年低 市場料今年停加息
美9月通脹3.7% 略高預期 核心CPI升幅兩年低 市場料今年停加息
深圳撐安謀前高層 傳助設晶片設計商
深圳撐安謀前高層 傳助設晶片設計商
涼鞋商Birkenstock破底 為美IPO回暖潑冷水
涼鞋商Birkenstock破底 為美IPO回暖潑冷水
張兆聰：藥明穩守48元或進升浪
張兆聰：藥明穩守48元或進升浪
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
植耀輝：貓眼娛樂倘失9.4元 略減磅
植耀輝：貓眼娛樂倘失9.4元 略減磅
葉創成：跟何超瓊增持信德
葉創成：跟何超瓊增持信德
技術取勝：金蝶或考驗9.7元承接力
技術取勝：金蝶或考驗9.7元承接力
盧駿匡：港股技術轉強 10月有望低開高收
盧駿匡：港股技術轉強 10月有望低開高收
劉思明：恒指逼近阻力 升市行情或逆轉
劉思明：恒指逼近阻力 升市行情或逆轉
周顯：《基本法》107條的演繹
周顯：《基本法》107條的演繹
譚新強：以巴戰爭贏家輸家是誰？
譚新強：以巴戰爭贏家輸家是誰？
湯文亮：投資地產 應小注怡情
湯文亮：投資地產 應小注怡情
亞洲買家力撐 倫敦樓價跌幅料有限
亞洲買家力撐 倫敦樓價跌幅料有限
ONE SOHO推16餘貨 變相減價兩成 扣除回贈1房折實571萬入場 實呎1.84萬起
ONE SOHO推16餘貨 變相減價兩成 扣除回贈1房折實571萬入場 實呎1.84萬起
窩打老道禮著開齋 1號屋1.78億易手
窩打老道禮著開齋 1號屋1.78億易手
御金．國峰1房銀主開價595萬 11年低14%
御金．國峰1房銀主開價595萬 11年低14%
內地專才1.15萬租薈藍開放式戶
內地專才1.15萬租薈藍開放式戶
蔡志明斥3.47億 購上環永安大廈全層
蔡志明斥3.47億 購上環永安大廈全層