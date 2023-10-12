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東涌東站1期招標 入場費11億 折合每呎1580元分紅定勝負 港鐵負責補價

【明報專訊】上周五共收到32份發展意向書的港鐵（0066）東涌東站第1期物業發展項目，昨日邀請發展商或財團遞交標書，為本年度港鐵首個招標的發展項目，下月9日截標。與去年底大嶼山小蠔灣1期招標類似，港鐵負責整個項目的補地價，發展商須支付「一口價」約11億元前期費用（俗稱「入場費」），並以分紅比例決定勝負。中標發展商亦須負責興建一條道路，而約8.75萬方呎的商場，則落成後歸還港鐵。若以住宅部分樓面69.6萬方呎計，每方呎樓面地價約1580元。

明報記者

東涌東站目標於2029年通車，而整個東涌東站發展項目將會分期發展，日後將提供購物、社區設施及公共運輸交匯處等配套，其中1期位於東涌東站對面，可建住宅樓面近70萬方呎，另設約87,544方呎商場樓面，預計提供1200伙，總樓面約78.34萬方呎。市場估計，項目估值約18億至31.3億元，每方呎樓面地價約2300至4000元。近年港鐵推出兩個大嶼山項目招標時，反應均未如理想，2021年10月推出東涌牽引配電站，以及去年底推出小蠔灣第1期發展項目時，均流標收場，港鐵去年修訂東涌牽引配電站條款後，最終由華懋投得。

近9萬呎商場落成後交還港鐵

有見及此，港鐵為增加同屬新發展區東涌東站項目，發展商須支付「一口價」約11億元作「入場費」，只以分紅比例決定勝負。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，發展商不用考慮補地價因素，只付「一口價」入場費，料已反映發展商所支付的地價成本；而商場部分因交還港鐵，料有利項目招標，因零售樓面資金回籠速度遠較住宅慢，發展商只集中售樓，有助加快資金回籠。

東涌106B區住宅地本月27日截標

港鐵對上一個推出的大嶼山項目，是去年底推出小蠔灣第1期項目，為整個小蠔灣車廠重建項目頭炮，提供最多1900伙，總樓面131.28萬方呎，今年2月截標時只接獲3份標書，最終流標收場。另港鐵2021年已推出較遠離港鐵東涌站的東涌牽引配電站項目，2021年10月截標時收5份標書，最終亦告流標。外界有指項目補地價逾47.65億元、每方呎樓面補價5072元，比將軍澳日出康城還要高。港鐵翌年重推項目，大幅調低補地價金額至35.48億元，每方呎樓面補價3776元，終由華懋中標。

值得留意，東涌第106B區的東涌市地段第55號住宅地亦正招標，位於迎東邨對面，遠離擬建中的東涌東站，地盤面積約11.5萬方呎，指定作私宅用途，可建樓面約40.1萬方呎，預計提供415伙。地皮將於本月27日截標。綜合市場人士估計，地皮估值約9.4億至14億元，每方呎樓面地價約2300至3500元。

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