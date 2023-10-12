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經濟
2023年10月12日星期四
劉思明 數據尋寶
投資策略
新綠債首掛微升 每手帳賺40元 回報仍逾4.6厘 分析：可買入收3年高息
花旗：港千萬富翁3年減10萬
匯金增持四大內銀A股
調查：虛擬資產投資者高估自己投資觸覺
證監啟市場探盤諮詢 打擊春江鴨
高盛：內地不太可能增加今年赤字預算
恒指五連升 18000關得而復失 成交額逾兩周高 分析：港股或整固後再上
邁越科技首掛飈38% 每手賺900元
海通上調舜宇評級至「跑贏大市」
大摩：濠賭股上季EBITDA遜預期
國泰擬今年底前贖回50%優先股 涉97.5億
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中信里昂唱好新創建 上調目標價至10.6元
三星電子營業利潤按季飈2.6倍 市場料晶片業務虧損減 加上手機業績向好
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波音737 MAX上月交付15架 逾兩年低
張兆聰：恒指突破18500點再部署
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技術取勝：康師傅11元初見阻力
劉思明：氣氛改善 短線投機博低殘股反彈
周顯：城巴新巴的股東結構
湯文亮：如何攻破「鐵穹」系統
東涌東站1期招標 入場費11億 折合每呎1580元分紅定勝負 港鐵負責補價
港鐵過去多次變陣 南昌站轉一筆過投地矚目
劉軍放售畢拉山徑大屋 市值4億
KOKO RESERVE 3房撻大訂 料遭沒收211萬
上月86宗DSD成交 9年有紀錄新低
瑞士寶盛鄧啟志：黃金周內房銷售弱 澳門酒店旺
住宅發展商廈收租業務弱 憂港地產股減派息
劉思明：氣氛改善 短線投機博低殘股反彈
【明報專訊】港股昨天抵住內地A股的低氣壓延續反彈，並扭轉過去幾周抽高後拾級向下走勢。投資氣氛改善有利低殘股反彈，短線投機博反彈無妨，但別忘記中線趨勢仍然向淡。
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