明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

美上月PPI超預期 預示通脹壓力仍在

【明報專訊】美國9月生產者物價指數（PPI）按月升0.5%，較8月的0.7%升幅回落，不過遠高於市場預期的0.3%升幅。由於9月汽油價格按月升5.4%，推動整體PPI商品價格按月升0.9%。剔除能源及食品價格，9月核心PPI按月升0.3%，略高於預期。PPI計算商品生產成本，是衡量消費者物價的領先指標，預示美國通脹壓力仍然持續。

PPI升幅較預期高，部分美聯儲官員討論加息。美聯儲理事鮑曼（Michelle Bowman）昨表示，利率可能仍需進一步上調，並在高位保持較預期更長的時間，使通脹升幅回落至美聯儲的2%目標。她表示，通脹仍然較高，且消費支出持續強勁，勞動力市場依然緊張，反映美國仍需緊縮政策。

美10年國債孳息跌穿4.6厘

明年有投票權的三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）昨表示，中性利率（對經濟不會有刺激或遏抑作用的利率水平）可能比疫情前更高，預示美聯儲將在更長時間維持較高利率。雖然部分美聯儲官員「放鷹」，但中東局勢緊張，避險資金湧入債市，債價續升，美國10年期國債孳息率昨晚跌穿4.6厘，但仍高於9月美聯儲上次議息會議時4.35厘水平。美股三大指數早段個別發展。

今年有投票權的明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）指出，未能確定美國長期國債孳息率高企會降低加息的必要性，儘管長期國債孳息率上升，可能會對遏抑通脹有一定作用。

美聯儲線人：下月維持利率不變

有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos認為，美聯儲將在11月會議維持利率不變，然後可能要觀察下月經濟和金融狀况，再決定12月是否加息。他預期即使已完成加息，美聯儲也不大可能正式宣布停止加息，由於美聯儲不止一次對經濟韌性感驚訝，當局將保留加息選項。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕美股 債息 通脹 生產者物價指數（PPI） 美聯儲線人

上 / 下一篇新聞