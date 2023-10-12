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經濟
國際金融

三星電子營業利潤按季飈2.6倍 市場料晶片業務虧損減 加上手機業績向好

【明報專訊】全球最大記憶體晶片製造商三星電子（韓：005930）公布第三季初步數據，營業利潤按年跌78%至2.4萬億韓圜（約140億港元），較次季的95%按年跌幅有所收窄，相比第二季的6700億韓圜營業利潤更大增2.58倍，超出預期。市場視此為三星電子旗艦半導體業務走出谷底的迹象。市場人士推測，由於晶片業務虧損減少，手機和顯示器業績向好，推動三星的季度營業利潤今年以來首次突破1萬億韓圜（約58億港元）。三星電子股價昨升2.7%，推動韓國綜合股價指數（KOSPI）昨升近2%，在亞洲主要股市領漲。

三星電子在記憶體晶片領域的對手SK海力士（韓：000660）及美光科技（美：MU）等，近期一直艱難應對銷售低谷。個人電腦（PC）和智能手機廠商等主要客戶都在削減訂單，應對電子產品需求疲軟及晶片庫存過剩的局面。

擬明年倍增高頻寬記憶體產能

Daol Investment & Securities分析師Ko Yeongmin指出，記憶體晶片價格的跌幅正在放緩，未來跌幅有限。Eugene Investment & Securities分析師Lee Seung-Woo稱，從三星業績來看，記憶體晶片行業已走出低谷。美國政府此前亦批准三星電子和SK海力士，無限期豁免使用美國設備，擴大在中國的晶片生產業務，為韓國半導體企業消除前景的不確定性。

三星電子正尋求從人工智能（AI）的投資熱潮受惠，生產更多訓練AI模型所需的晶片，不過三星在這領域暫時落後於SK海力士，後者是AI晶片龍頭Nvidia（美：NVDA）下一代DRAM晶片的唯一供應商。三星已計劃，明年將其高頻寬記憶體（HBM）產能提高1倍。

不過現階段三星及SK海力士都透過削減PC和手機使用的NAND快閃記憶體產量，以抵禦經濟不確定性，並支撐晶片的價格，盼推動市場觸底反彈。此外，作為全球最大智能手機製造商，三星電子每年第三季都會推出全新旗艦級產品，因此該季的手機及顯示器業務通常向好。

第3季推新旗艦手機 帶動相關業務

三星此前推出了第5代可摺疊手機Galaxy Z Fold5及Galaxy Z Flip5，而競爭對手蘋果（美：AAPL）尚未涉足該領域。此外，在蘋果每年9月發布新iPhone前，對三星生產的手機屏幕需求也會增加。

初步業績顯示，三星電子第三季銷售額為67萬億韓圜（約3910億港元），按年下滑13%，但按季增長11.7%。三星電子將於本月底公布全面的業績報告。三星預計，今年下半年的銷售額將會回升。今年以來，三星電子股價升約兩成，而SK海力士股價升近六成。

（綜合報道）

[國際金融]

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