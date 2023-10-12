中信里昂唱好新創建 上調目標價至10.6元

中信里昂把新創建目標價，由10.1元輕微調高至10.6元，維持買入評級，相信隨着訪港旅客持續復蘇，灣仔會展和免稅店等營運效率改善，設施管理業務毛利率有望擴張，帶動直至2026年度的盈利。而且在深圳惠州高速公路（惠州段），特許經營年期獲延長13年後，該行對廣州市北環高速公路，可以延長特許經營更樂觀。但由於調低策略性投資的盈利假設，建築業務盈利較慢入帳，加上人民幣匯率變化，中信里昂將新創建今年和下年度經常溢利預測，調低9%至11%。如果扣除策略性投資，經常溢利預測就調高1%。

周企擬每股9.15元收購

周大福企業計劃以每股9.15元收購新創建，原本涉及最多逾354億元，當中新世界出售持有的60.88%新創建股份，預計套現超過217.8億元，其中40億元派發特別股息，餘款用於減債等。但其後周大福企業表明，會維持新創建上市地位，無意私有化。寄發綜合文件後，新世界將召開股東特別大會，審議出售新創建股份的交易，獲通過後才正式生效。