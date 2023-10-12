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經濟

乘聯會：內地乘用車銷量上月增5%

【明報專訊】乘聯會公布9月乘用車數據，內地乘用車市場零售按年升5%，新能源汽車市場零售按年增22.1%。另一方面，中汽協公布9月汽車產銷數據，分別按年增長6.6%和9.5%。

據乘聯會報告顯示，乘用車市場零售按年增長5%至201.8萬輛，按月升5%，今年累計按年增2.4%至1523.3萬輛。

新能源汽車方面，新能源汽車市場零售按年增長22.1%至74.6萬輛，按月升4.2%，今年累計按年增長33.8%至518.8萬輛。當中，新能源乘用車出口按年增逾1.07倍至9.1萬輛，按月增長16%，佔乘用車出口25.4%。

同時，中汽協公布9月汽車數據，汽車銷量按年升9.5%至285.8萬輛，按月升10.7%，今年累計按年升8.2%至2106.9萬輛；9月汽車產量按年升6.6%至285萬輛，按月升10.7%，今年累計按年升7.3%至2107.5萬輛。

新能源車出口按年升93%

至於新能源汽車，9月銷量按年增27.7%至90.4萬輛，今年累計按年增37.5%至627.8萬輛；同月產量按年升16.1%至87.9萬輛，今年累計按年增33.7%至631.3萬輛。

另新能源車出口按年升92.8%至9.6萬輛，今年累計按年升逾1.1倍至82.5萬輛。

相關字詞﹕中汽協 新能源汽車 乘聯會

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