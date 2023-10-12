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經濟
新股

邁越科技首掛飈38% 每手賺900元

【明報專訊】新股市場漸旺，邁越科技（2501）昨日首掛表現強勢，收市報1.63元，較招股價1.18元高38.1%，一手2000股，不計手續費，每手賺900元。

邁越科技昨日開市升4.2%至1.23元，早市一度曾倒跌低見1.09元，午後突然炒上，收市更大升37.1%，成交6700萬元。該股為綜合IT解決方案服務商，公開發售超購1.5倍，一手中籤率為100%。

極兔速遞下周一招股

此外，據外媒報道，極兔速遞（J&T Express）計劃於下周一（10月16日）在港進行首次公開招股（IPO），籌集5億美元（約39億港元），有望成為香港今年第二大新股。極兔速遞未有回應查詢。

極兔速遞日前已通過聯交所上市聆訊，據路透報道，該公司在2021年向投資者籌集25億美元，估值為200 億美元，投資者包括博裕資本、高瓴資本、紅杉資本及騰訊控股（0700） 。

今日將有兩隻新股掛牌上市，包括主營銷售包裝米的十月稻田（9676）及電動兩輪車經銷商綠源集團（2451）。十月稻田最終以15.36元定價，接近招股價範圍上限，香港公開發售共有1154人認購，最終超購0.31倍，國際部分超購0.26倍，一手中籤率100%。該股於富途暗盤收市報16.38元，較定價升6.64%，一手300股不計手續費可賺306元。

綠源集團以7.37元定價

綠源集團以7.37元定價，公開發售共錄得5104人認購，超額認購6.7倍，國際發售輕微超購0.1倍；一手中籤率80.03%。綠源於富途暗盤收市報7.55元，較招股價定價升2.44%，一手500股，不計手續費賺90元。

明報記者

[新股]

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