恒指五連升 18000關得而復失 成交額逾兩周高 分析：港股或整固後再上

隔晚美股繼續造好，反映中概股表現的金龍指數急升逾3%，帶動恒指高開292點報17,956點，午後一度升穿18,000點，高見18,022點，不過於高位無力企穩，最終收市升幅收窄至228點或1.29%；科指跑贏大市，全日升逾2%或77點，收報3952點。

北水連續第7日淨流入 累計236億

北水方面，重開後連續第三日錄得淨流入，但金額減至13.3億元，若計及長假前的紀錄，北水已經連續第7日淨流入，累計流入236.05億元；南水北上昨淨沽3.9億元人民幣，為連續第四日淨沽。香港花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊昨表示，美國聯儲局點陣圖顯示最多有一次加息機會，不論加息與否，她認為加息周期已到尾聲，該行分析師認為美國會於明年5月開始減息，於明年減息共6次，每次減0.25厘，令美息回落至4.25厘。

美國再加息的預期降溫帶動科技股連日做好，被北水連掃3日的美團（3690）升3.7%，遭北水連沽3日的騰訊（0700）升0.9%，阿里巴巴（9988）升1.4%；據報華為明年銷量目標提升一倍，刺激手機設備股成為全日焦點，舜宇光學（02382）升12%，為升幅最大藍籌，丘鈦科技（01478）更急升24%（見表）；汽車股做好，「蔚小理」升2%至5%，比亞迪（1211）升近2%；恒大系有炒作，中國恒大（3333）急升23%，恒大汽車（0708）升19%，恒大物業（6666）亦升逾7%。

大市沽壓收斂 屬正常技術反彈

香港股票分析師協會副主席郭思治表示，恒指自1月起已反覆下跌達34周，近日大市沽壓略為收斂，因而出現正常技術反彈，但成交始終不配合，投資者炒股不炒市，相信連升多日後恒指需作整固，若能企穩於17,600點至18,000點區間，下一步有望升穿18,000點。建銀國際報告指出，近期港股正面因素開始逐步累積，包括本月下旬的特首施政報告、10月底政治局會議及二十屆三中全會、美聯儲11月議息會及APEC領導人峰會都有望為反彈提供重要催化劑，料港股今季或前低後高、總體呈現倒V形走勢，恒指波動區間介於16,500點至20,000點。

明報記者