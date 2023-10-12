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經濟

高盛：內地不太可能增加今年赤字預算

【明報專訊】彭博社日前報道指出，內地政府決策層擬提高2023年的赤字預算，並發行最少1萬億元人民幣的國債投資基建。不過高盛發表報告跟進稱，他們預期內地就算在未來幾個月有更多財政刺激措施，要在今年餘下時間發債逾1萬億元人民幣既過大亦不太可能，高盛估計內地未來幾個月只會進一步加推5000億元人民幣的額外地方政府專項債券。

料加推5000億地方政府專項債

高盛指出，過往內地政府淨發債額不時出現超額的情况，但是考慮到內地在第四季剩餘可供動用的財政空間、在獲批新額度及使用該等額度出現一至兩個月時間差，加上政府還有更多實在的方法增加融資等因素，相信內地政府不太可能會提升赤字預算目標，並認為不大可能將發債額大增逾1萬億元人民幣。現時內地政府在今年發債尚有1.2萬億元人民幣的額度，高盛估計，內地政府在2022年亦有3.4萬億元人民幣的發債額度未用。以其所知，部分該等未使用額度，最近獲內陸省份政府用於債務掉期及償還債務。綜合前述情况，高盛認為，就算政府過往淨發債會超過每年的額度，都毋須修訂財政赤字目標，原因是其可透過動用其他帳戶及基金結轉，甚至調撥盈餘資金調整財政赤字。該行預期，若然未來幾個月內地進一步增加推出5000億元人民幣額外地方政府專項債券，預料今年第四季度可供政府發債的額度會推高至1.7萬億元人民幣。

隨着內地政府增加發債，加上高盛預料當局可能調低存款準備金率0.25個百分點，以及估計在第四季降低10個基點（100基點等於1厘）的政策息率下，隨着流動性在10月邁向正常化、信貸擴張及長期的債券孳息扯上，其相信這有望推動孳息曲線前端轉為斜上。

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