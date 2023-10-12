明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

證監啟市場探盤諮詢 打擊春江鴨

【明報專訊】證監會就「市場探盤」行為的指引公開諮詢，期望防止配股等大手交易前，出現「春江鴨」偷步交易獲利。

根據建議，代表賣方的金融機構等中介人，在市場探盤時應採取，經法律合規部門等預先審核的標準文稿，向潛在投資者發放統一的信息，控制牽涉時間和人數，代表買方的中介人，應該指定經培訓的人員接收資料。雙方都要有內部監控程序，防止過程中非公開資料或消息，被不當使用和泄漏，賣方其後應保存相關紀錄最少7年等。諮詢為期兩個月，截至12月11日，然後再刊憲生效，實施時有半年過渡期。

中介人採標準文稿統一發放

市場探盤，一般是在私人配售等大手交易公布前，先與潛在投資者溝通，評估認購意欲，協助釐定售價、規模、銷售方法等細節。

證監會雖然認同，探盤有助金融市場高效運作，但觀察到近年在大手交易前，出現相關買賣的情况不斷上升，似乎顯示有金融機構等中介人，可能利用非公開的信息，賺取不當利潤，違反確保市場廉潔穩健的原則。證監會警告可能影響本港市場的公平和秩序，削弱投資信心，去年初已開展相關主題檢視。

證監會去年9月暫時吊銷對冲基金Trafalgar Capital Management (HK) 行政總裁Christopher James Aarons的牌照兩年，因為他2016年在一隻韓國券商股的市場探盤期間，從賣方經紀獲得大手交易的非公開資料後，部署該股票淡倉，違反《操守準則》，並非繼續是持牌代表的合適人選。雖然對話時沒有提及涉事股份的名稱，但有關資料已有足夠細節，令他相信與該股票有關。雖然他提出上訴，但上訴審裁處大致維持原判，只調整停牌時間，認為即使賣方沒有要求他承諾在交易公布前不會買賣相關股份，買方也有責任判斷，資料是否受保密責任約束，不應濫用有關程序。

上 / 下一篇新聞