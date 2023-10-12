調查：虛擬資產投資者高估自己投資觸覺

投委會明年推沉浸式教育項目

投委會總經理李婉秋稱，過去已推出虛擬資產相關教育資訊，瀏覽反應不錯，JPEX事件後將針對投資者行為及態度加強教育，明年將推出沉浸式項目，亦會增加講座等，希望加強信息傳播。她又稱，證監會發放更多虛擬資產交易平台申請牌照名單，可以加強透明度，但提醒投資者需小心查閱名單，正在申請牌照的平台取得牌照前仍未受監管。

理大應用社會科學系於去年10月至11月以問卷形式，訪問501名香港虛擬資產投資者，年齡介乎18至69歲。根據理大的調查，投資者常見的慣性思考捷徑包括可得性（Availability、即投資者傾向於依賴現成、容易回憶、熟悉度高的資訊）；錨定（Anchoring，即投資者過度重視過往資訊，如首次發行價格）；過度自信（Overconfidence，即投資者高估自己能力並盲信能夠跑贏大市）等。

投委會亦於今年6至7月做「零售投資者研究2023」調查，有8%受訪的零售投資者過去一年曾投資虛擬資產及相關產品，較2019年的1%及2021年的6%呈現上升趨勢。此外，調查顯示，96%的虛擬資產投資者均表示知道《虛擬資產交易平台監管制度》，但約四分之三受訪的虛擬資產投資者稱，投資虛擬資產是為了追求短線回報、認為虛擬資產是投資趨勢和擔心錯失投資機會，反映投資者需將已掌握的知識，應用在改善及檢視理財行為和態度，從而作出明智投資決定。

零售投資者研究於今年6月至7月以面對面訪談形式，訪問約100名年齡介乎18歲至69歲、於過去12個月曾持有或交易任何金融產品的的零售投資者。