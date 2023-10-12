花旗：港千萬富翁3年減10萬

指受樓市股市下跌影響

香港花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊表示，千萬富翁人數連跌3年主要原因是受大環境影響，「若由2020年（12月）睇起（至今年6月），樓市（指中原城市領先指數，CCL）跌6%，港股恒指下跌31%，令千萬富翁由2020年的高位回落。」

淨資產值中位數1600萬

調查發現截至今年中，千萬富翁淨資產總值中位數為1600萬元，較去年底的1650萬元稍為回落；今年流動資產中位數為450萬元，較去年底的550萬元跌18.2%。被問到為何流動資產中位數跌幅，較淨資產總值中位數的跌幅大，李貴莊回應調查於今年4月至6月進行，當時樓市正處於上升階段且仍有正回報，相反本港股市跌幅較嚴重，恒指由1月27日的高位到6月份大跌15%至18%，而其中受港人青睞的中概股亦於同期暴瀉近兩成，拉低其流動資產中位數；另外，調查亦發現有七成的千萬富翁父母願意支持子女置業，當中樂意給予平均240萬元助子女置業。

報告亦指出截至今年中，千萬富翁的流動資產配置分佈，現金配置比例為46%，較去年底跌9個百分點。股票配置比例為三成，較去年底略升2個百分點。基金配置比例達19%，較去年底升7個百分點。債券比例為3%，較年底跌2個百分點；千萬富翁投資組合方面，同期各資產類型的滲透率較去年底全線增加，其中基金及債券分別較去年底升15個百分點及9個百分點。李貴莊解釋，香港股市於1月份表現不俗，帶動本地投資氣氛，加上投資者預期加息周期見頂，因此對上述投資產品感到興趣。