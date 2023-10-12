新綠債首掛微升 每手帳賺40元 回報仍逾4.6厘 分析：可買入收3年高息

明報記者 江陵凱

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，綠債二手市場價格很視乎息口走勢，於二手市場購入綠債存有交易費用，他不主張「追貨」，更表示認購成功就「揸到夠鐘」，「自己計交易成本未必計得咁真，𠵱家唔係新買（指從認購途徑買入綠債），起碼要畀經紀佣金、存倉費同代收債息費，而定期存款則冇（交易費用），計清楚則可考慮（從二手市場購買綠債）」。若經銀行、券商認購零售綠債，絕大多數都全免認購、存倉及代收股息等費用。

李兆波續稱，與其對比新舊綠債的回報率，其實更應與沒有交易成本的定期存款比較，雖然定存敍做時期不夠綠債長。他補充，新綠債每人最多可獲分配9手，扣除交易成本後，新綠債仍與定存的回報率相若，投資者同時想「長揸」的話，可考慮新綠債。

二手市場買須留意交易費

浸大會計、經濟及金融學系副教授麥萃才亦提到綠債交易成本的問題，綠債實質帳面回報率高，他提到美國有可能於未來減息，若減息後再投資的話，其回報率會較遜色，衍生再投資風險，因此舊綠債較短期、其回報率略高亦可以理解。麥萃才建議投資者選擇新舊綠債時，需要評估自身的流動性偏好，考慮自身閒置資金到底可以鎖定多久。

業界：每年抽 抽中揸3年

凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，不需要特別考量於二手市場購買綠債，若投資者有閒置資金可選擇留意下年的iBond、綠債，以及其他投資機遇，「年年都有咪每年去抽，唔使好似股票咁複雜，買咗就預揸三年」。至於應否考慮美國稍後減息，買入綠債提早鎖定高息，並博取債價上升，他認為這是一兩年後的事。但他認同息口或已見頂，聯儲局利率期貨顯示加息機會率少於一半，他自己亦認為加息機率不大。