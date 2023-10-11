景順看好亞洲投資級別債 孳息率逾6厘 波動市中顯投資價值

繼就業數據後，市場觀望美國本周四（12日）公布的9月消費物價指數（CPI），以評估聯儲局下月加息的機率。黃嘉誠指出，過去一年聯儲局以快速的步伐加息，美國通脹逐步受控，加上去年的高基數效應，通脹或已見頂，理論上未來一段時間當地通脹將逐步回落，為美息見頂提供條件，但目前談加息周期即將結束仍言之過早，因參考過去美國多個加息周期，一般歷時18至22個月，是次加息周期開展至今約19個月多，意味距離加息周期完結尚有一段時間。

黃嘉誠續稱，今年至明年初美國仍有可能加息，基於市場仍潛藏不確定因素，如最近以巴戰事刺激油價上升，若油價持續攀升，或對美國通脹構成壓力，一旦通脹回升，或使聯儲局延長加息周期；儘管此因素仍未明朗，但相信聯儲局已汲取俄烏戰爭爆發推升油價的經驗，有能力於油價上升時控制國內通脹。

亞洲部分地區處減息周期 利好債券

目前市場普遍預期今年內聯儲局將再加息一次，至於息口於明年何時轉向，市場意見不一。黃嘉誠認為，即使未能準確預測美國加息周期何時結束，投資者應着眼於美息走勢，無疑現時美息加息步伐已明顯減慢，如去年全年美息合計加息幅度達4.25厘，今年以來已加息1厘，若年底前再加息一次，今年全年加息幅度1.25厘，遠低於去年；倘明年上半年有機會再加息，料明年全年加息幅度也不會逾50點子，隨着美息逐步見頂，將利好債券價格表現。

一般而言，減息周期下債券價格表現將向好。當市場仍在討論美國何時減息，反觀部分亞洲地區已處減息周期。黃嘉誠指出，目前中國未見通脹壓力，中國為支持經濟穩步增長，人行已開始減息降準，是次力度雖不如2018年般大，但較具針對性，以確保為市場提供的流動性不會浪費，以更精準地支持經濟增長，同時區內印度及印尼等地經濟增長強勁，也為亞洲債券提供吸引的基本面。

黃嘉誠表示，企業債方面，相對亞洲高息債，較看好以美元計價的亞洲投資級別債，基於亞洲投資級別債的發債企業財務較穩健，不僅違約風險較低，且能提供逾6%孳息，風險回報較亞洲高息債吸引，惟坦言現時亞債價格也會隨美債波動，料於美國加息周期結束前亞洲債市仍會較波動，但由於亞洲投資級別債現時可提供高於歷史平均水平的孳息，於波動市中具一定投資價值。他續指，倘若未來美國開始減息，債市焦點將重回基本面，因而長線看好基本面較吸引的亞洲投資級別債券表現。

至於亞洲政府債方面，黃嘉誠指出，可留意印度國債，因為摩通即將把印度納入旗下指數，正如當年中國國債獲納入主要債券指數後，其後數年持續吸引海外資金流入，相信未來印度債市亦將受惠獲納入指數。摩通早前表示，明年6月28日起將把印度國債納入旗下新興市場政府債券指數，印度債券在該指數中的權重最高為10%。市場估計此舉將吸引逾百億美元資金流入印度政府債券市場，其中高盛早前估計流入資金規模可達300億美元。2018年彭博宣布將於2019年4月起把人民幣計價的中國國債和政策銀行債券納入彭博巴克萊全球綜合指數，其後海外資金持續流入，內地傳媒更指，截至2020年10月末境外機構累計持有中國銀行間市場債券達3萬億元人民幣。

印度國債受惠納入指數

黃嘉誠稱，現時印度10年期國債孳息逾7厘，加上印度逾6%經濟增長，有望帶動印度盧比走強，意味投資以本幣計價的印度國債有望賺取債息之餘，同時賺取匯價升幅，理論上對海外投資者應具不俗吸引力，但目前印度國債市場中，海外投資者佔比不逾2%，主要基於海外投資者需為持有印度國債支付偏高當地稅項，令回報大打折扣，惟預期未來印度或會為吸引海外資金流入，而為境外投資者提供相關稅務優惠，以促進當地債市發展。

劉敬華 明報記者

[劉敬華 基金特區]