明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
睇樓手冊

睇樓手冊

ONE INNOVALE 會所 花香融匯當代藝術

ONE INNOVALE

【明報專訊】港府近年積極發展新界的北部都會區，由恒地（0012）發展、位於粉嶺馬適路的ONE INNOVALE 系列，分3期發展合共提供1576伙，現餘小量餘貨待售。作為項目主要亮點之一的住客會所，面積逾3.6萬方呎、另戶外園林面積逾6萬方呎；命名為「Club Innovale」 的會所，以「GALLERY IN THE PARK」（公園裏的畫廊）為主題，融匯大量花草元素與當代藝術，展現寫意怡人的風情。

明報記者 管龍欣

攝影 劉焌陶

「Club Innovale」合共3層、提供超過30種設施；首先，會所大門口設置30呎高弧形落地玻璃外牆，展現優雅流麗線條，大堂內懸掛富動感藝術裝置的天花板，下方展示法國藝術家Laurence Jenkell創作的藝術品《Bon Bon》，由入口開始奠定會所藝術格調，一洗住戶平日生活的疲憊與勞碌。

花藝牆飾營造瑰麗效果

此外，會所大堂設多功能開放式空間，旁邊設有戶外閒座區，供住客於天氣合宜的日子休閒放鬆。

會所大堂亦設有弧形大玻璃、大量由花串組成的花藝牆飾，其若隱若現的視覺效果瑰麗動人，巧妙將開放式空間、私人宴會廳分隔開來。在花藝牆的盡頭，設有全自動室內水耕種植系統，相信將來可為住客提供新鮮的蔬菜和香草，讓住客享受真正的Farm-to-table體驗。

水耕種植讓住戶體驗Farm-to-table

主要休閒娛樂設施方面，包括派對室、兒童室內樂園，其中健身閣引入多部意大利知名品牌TechnoGym的健身器材與模擬滑雪機，為喜愛健身或滑雪的住戶提供便利。至於相信較受女士歡迎的瑜樂坊，設有智能健身鏡、三面投影幕牆及多項瑜伽工具借用，住客進行瑜伽外，還可利用投影幕牆沉浸式享受瑜伽時光。瑜樂坊對出設有一個空中花園，花園與室外童闖樂園相連，讓一家大小可在綠意盎然的環境中，盡情享受大自然。

健身室配置意大利名牌器材

會所另一賣點是擁有3個泳池區域，包括兒童嬉水池、室內恆溫泳池，以及影樂池，當中室內恆溫泳池長17米，兩池之間設有開合式自動玻璃摺門，讓住客全年都能夠享受游泳樂趣，而兒童嬉水池設水中玩樂設施，讓小朋友可在水中盡情嬉戲。至於影樂池，長達30米，在泳池最前方設有大銀幕，池底還配有光纖燈，影樂池可在夜間營造出獨特派對氛圍，住戶可一邊使用水中健身器材，例如水中跑步機和單車，一邊觀賞電影。此外，影樂池鄰近燒烤園，方便住客舉辦派對，共度愉快時光。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

[睇樓手冊]

上 / 下一篇新聞

煤氣黃維義：循輕資產發展 拓財源 減持兩項目套現逾億美元 擬支援氫能運輸
煤氣黃維義：循輕資產發展 拓財源 減持兩項目套現逾億美元 擬支援氫能運輸
強調公司發展需錢 無可能長期送紅股
強調公司發展需錢 無可能長期送紅股
碧桂園確認境外債違約 股價挫一成
碧桂園確認境外債違約 股價挫一成
建滔附屬向碧桂園發償債書 追16億貸款
建滔附屬向碧桂園發償債書 追16億貸款
艾美H股禁售期滿 股價過山車
艾美H股禁售期滿 股價過山車
彭博：內地擬增發萬億債谷經濟
彭博：內地擬增發萬億債谷經濟
匯豐本月起App逐步取代網上理財 業界：App保安程度高 助防網上詐騙
匯豐本月起App逐步取代網上理財 業界：App保安程度高 助防網上詐騙
憧憬美息或見頂 恒指4連升
憧憬美息或見頂 恒指4連升
大摩料東方海外中遠海控未來兩月跑輸大市
大摩料東方海外中遠海控未來兩月跑輸大市
畢馬威：港IPO 年底或重返首五名
畢馬威：港IPO 年底或重返首五名
FIS：港企欲增金融科技投資
FIS：港企欲增金融科技投資
和諧汽車成比亞迪港代理 擬年底前開3店
和諧汽車成比亞迪港代理 擬年底前開3店
下月創業節 料吸引兩萬人
下月創業節 料吸引兩萬人
市場押注今年加息概率急降 美聯儲官員頻「放鴿」 指國債息飈取代加息
市場押注今年加息概率急降 美聯儲官員頻「放鴿」 指國債息飈取代加息
IMF指各國經濟有望「軟着陸」 上調美今年GDP預測至2.1%
IMF指各國經濟有望「軟着陸」 上調美今年GDP預測至2.1%
大馬首相安華：跟中國討論以本幣貿易
大馬首相安華：跟中國討論以本幣貿易
AEG：3車廠罷工 經濟損失429億
AEG：3車廠罷工 經濟損失429億
張兆聰：炒AI概念 金蝶有再上空間
張兆聰：炒AI概念 金蝶有再上空間
港元定存高息精選
港元定存高息精選
涂國彬：美數據不一 金價暫守穩
涂國彬：美數據不一 金價暫守穩
技術取勝：贛鋒鋰業跌勢或喘定
技術取勝：贛鋒鋰業跌勢或喘定
劉思明：港股續反彈 動力集中偏強股份
劉思明：港股續反彈 動力集中偏強股份
周顯：發展商自建自用物業最安全
周顯：發展商自建自用物業最安全
湯文亮：外資離港後回歸有因
湯文亮：外資離港後回歸有因
翠華糖街退場 舖位40萬租出 分店數量5年間銳減近八成
翠華糖街退場 舖位40萬租出 分店數量5年間銳減近八成
戴德梁行：中環街舖租今年升9%
戴德梁行：中環街舖租今年升9%
晉名峰4房3150萬沽 屋苑標準戶新高
晉名峰4房3150萬沽 屋苑標準戶新高
上月私宅租金指數創3年半新高
上月私宅租金指數創3年半新高
雲海別墅5日售3洋房 吸金1.8億
雲海別墅5日售3洋房 吸金1.8億
可到聯和墟購買日用品
可到聯和墟購買日用品
景順看好亞洲投資級別債 孳息率逾6厘 波動市中顯投資價值
景順看好亞洲投資級別債 孳息率逾6厘 波動市中顯投資價值