明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

晉名峰4房3150萬沽 屋苑標準戶新高

【明報專訊】整體二手市况淡靜，而火炭半山分層豪宅晉名峰二手交投亦一直疏落，惟近日卻逆市創新高價。市場消息稱，晉名峰A座高層A室，實用1607方呎4房雙套間隔，為屋苑面積最大標準分層單位，原業主以3350萬元連3個車位放售，屬市場較罕有放盤，故在淡市中仍獲洽購，減價200萬元或6%後，以3150萬元易手，實呎19,602元，料創屋苑標準分層單位二手成交價新高。

據悉，上述原業主2010年以1800萬元連3個車位購入，帳面賺1350萬元或75%。資料顯示，屋苑對上分層單位最高成交價紀錄，為2022年易手的A座高層A室，屬是次成交單位對上樓層單位，當時以3068萬元連3個車位易手，意味是次成交價，比去年升82萬元或約3%。

美孚3房580萬沽 月內貴5％

大型屋苑方面，荔枝角老牌屋苑美孚新邨，10月至今暫錄約7宗成交。香港置業高級首席聯席董事吳志輝稱，屋苑二期百老匯街40號中高層C室，實用532方呎，原則1房現改為3房，以580萬元易手，實呎10902元；原業主2011年以423.8萬購入，帳面獲利156.2萬元或37%。

據了解，屋苑本月初同類實用534方呎1房改3房單位，以550萬元易手，意味現成交價，比之前賣貴30萬元或約5.5%。

淘大兩房438萬沽 倒退至7年前

雖然部分屋苑樓價回穩，但市場仍然不乏蝕讓。香港置業分行營業經理胡國安表示，九龍灣淘大花園本月至今暫錄約5宗成交、已追平上月全月成交；最新成交為J座極低層單位，實用378方呎兩房間隔，原業主因已移民而累減62萬元或12%，以438萬元售出，做價重返2016年水平，實呎11587元，料為屋苑今年最低成交呎價。

上述原業主2018年約570萬元購入，帳面虧損約132萬元或23%，連使費料有機會實蝕逾155萬元或27%。

兆安苑兩房業主損手5%離場

另外，美聯營業經理顧耀彬表示，屯門居屋兆安苑B座高層6室，實用495方呎兩房間隔，買家日前在8號風球期間睇樓，之後於自由市場以372.8萬元購入（已補地價），實呎7531元；原業主2017年以380萬元（已補地價）購入，帳面已蝕7.2萬元或2%，連使費料有機會實蝕逾20萬元或逾5%。

相關字詞﹕美孚新邨 淘大花園 成交價新高 逆市破頂成交 晉名峰 破頂成交 創新高 樓價走勢 二手成交 二手蝕讓

上 / 下一篇新聞

煤氣黃維義：循輕資產發展 拓財源 減持兩項目套現逾億美元 擬支援氫能運輸
煤氣黃維義：循輕資產發展 拓財源 減持兩項目套現逾億美元 擬支援氫能運輸
強調公司發展需錢 無可能長期送紅股
強調公司發展需錢 無可能長期送紅股
碧桂園確認境外債違約 股價挫一成
碧桂園確認境外債違約 股價挫一成
建滔附屬向碧桂園發償債書 追16億貸款
建滔附屬向碧桂園發償債書 追16億貸款
艾美H股禁售期滿 股價過山車
艾美H股禁售期滿 股價過山車
彭博：內地擬增發萬億債谷經濟
彭博：內地擬增發萬億債谷經濟
匯豐本月起App逐步取代網上理財 業界：App保安程度高 助防網上詐騙
匯豐本月起App逐步取代網上理財 業界：App保安程度高 助防網上詐騙
憧憬美息或見頂 恒指4連升
憧憬美息或見頂 恒指4連升
大摩料東方海外中遠海控未來兩月跑輸大市
大摩料東方海外中遠海控未來兩月跑輸大市
畢馬威：港IPO 年底或重返首五名
畢馬威：港IPO 年底或重返首五名
FIS：港企欲增金融科技投資
FIS：港企欲增金融科技投資
和諧汽車成比亞迪港代理 擬年底前開3店
和諧汽車成比亞迪港代理 擬年底前開3店
下月創業節 料吸引兩萬人
下月創業節 料吸引兩萬人
市場押注今年加息概率急降 美聯儲官員頻「放鴿」 指國債息飈取代加息
市場押注今年加息概率急降 美聯儲官員頻「放鴿」 指國債息飈取代加息
IMF指各國經濟有望「軟着陸」 上調美今年GDP預測至2.1%
IMF指各國經濟有望「軟着陸」 上調美今年GDP預測至2.1%
大馬首相安華：跟中國討論以本幣貿易
大馬首相安華：跟中國討論以本幣貿易
AEG：3車廠罷工 經濟損失429億
AEG：3車廠罷工 經濟損失429億
張兆聰：炒AI概念 金蝶有再上空間
張兆聰：炒AI概念 金蝶有再上空間
港元定存高息精選
港元定存高息精選
涂國彬：美數據不一 金價暫守穩
涂國彬：美數據不一 金價暫守穩
技術取勝：贛鋒鋰業跌勢或喘定
技術取勝：贛鋒鋰業跌勢或喘定
劉思明：港股續反彈 動力集中偏強股份
劉思明：港股續反彈 動力集中偏強股份
周顯：發展商自建自用物業最安全
周顯：發展商自建自用物業最安全
湯文亮：外資離港後回歸有因
湯文亮：外資離港後回歸有因
翠華糖街退場 舖位40萬租出 分店數量5年間銳減近八成
翠華糖街退場 舖位40萬租出 分店數量5年間銳減近八成
戴德梁行：中環街舖租今年升9%
戴德梁行：中環街舖租今年升9%
上月私宅租金指數創3年半新高
上月私宅租金指數創3年半新高
雲海別墅5日售3洋房 吸金1.8億
雲海別墅5日售3洋房 吸金1.8億
ONE INNOVALE 會所 花香融匯當代藝術
ONE INNOVALE 會所 花香融匯當代藝術
可到聯和墟購買日用品
可到聯和墟購買日用品
景順看好亞洲投資級別債 孳息率逾6厘 波動市中顯投資價值
景順看好亞洲投資級別債 孳息率逾6厘 波動市中顯投資價值