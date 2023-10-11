戴德梁行：中環街舖租今年升9%

第3季街舖平均空置率9%

戴德梁行表示，在各核心購物區中，尖沙嘴錄得兩宗大型租賃個案，空置率按季下調1.2個百分點，至11.9%；銅鑼灣、旺角分別維持在5.3%、10.9%，而中環則微升1.5個百分點至8.5%。

不過，在環球經濟前境仍然不明朗下，香港甲級寫字樓的市場吸納情况繼續偏軟，第三季除中區以外，各區均錄得負吸納量，整體淨吸納量為負225,900方呎，年初至今累計負646,800方呎，整體待租率因而被推至17.7%水平，促使甲廈租金繼續調整，按季錄得1.7%跌幅，年初至今累跌5.5%。

戴德梁行香港董事總經理及項目/企業服務部主管蕭亮輝表示，從中區新租賃樓面可見，中國內地企業的新租賃需求佔比，自通關以來明顯增長，佔中區首3季度新租賃樓面約36%，較2022年全年17%佔比增長不少，惟維持原先預測，料全年租金跌幅5%至7%。

首3季中區甲廈新租面積

內地企業佔36%

與此同時，住宅市場持續疲弱；報告指第三季住宅成交宗數不足9200宗，按季、按年分別挫25%和21%。

戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢稱，本港樓市在息口回落前仍存下行壓力，即使港府有可能調整樓市措施，樓價跌勢難扭轉，該行最新預測，今年樓價全年將跌5%。