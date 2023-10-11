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經濟
2023年10月11日星期三
技術取勝
投資策略
煤氣黃維義：循輕資產發展 拓財源 減持兩項目套現逾億美元 擬支援氫能運輸
強調公司發展需錢 無可能長期送紅股
碧桂園確認境外債違約 股價挫一成
建滔附屬向碧桂園發償債書 追16億貸款
艾美H股禁售期滿 股價過山車
彭博：內地擬增發萬億債谷經濟
匯豐本月起App逐步取代網上理財 業界：App保安程度高 助防網上詐騙
憧憬美息或見頂 恒指4連升
大摩料東方海外中遠海控未來兩月跑輸大市
畢馬威：港IPO 年底或重返首五名
FIS：港企欲增金融科技投資
和諧汽車成比亞迪港代理 擬年底前開3店
下月創業節 料吸引兩萬人
市場押注今年加息概率急降 美聯儲官員頻「放鴿」 指國債息飈取代加息
IMF指各國經濟有望「軟着陸」 上調美今年GDP預測至2.1%
大馬首相安華：跟中國討論以本幣貿易
AEG：3車廠罷工 經濟損失429億
張兆聰：炒AI概念 金蝶有再上空間
港元定存高息精選
涂國彬：美數據不一 金價暫守穩
技術取勝：贛鋒鋰業跌勢或喘定
劉思明：港股續反彈 動力集中偏強股份
周顯：發展商自建自用物業最安全
湯文亮：外資離港後回歸有因
翠華糖街退場 舖位40萬租出 分店數量5年間銳減近八成
戴德梁行：中環街舖租今年升9%
晉名峰4房3150萬沽 屋苑標準戶新高
上月私宅租金指數創3年半新高
雲海別墅5日售3洋房 吸金1.8億
ONE INNOVALE 會所 花香融匯當代藝術
可到聯和墟購買日用品
景順看好亞洲投資級別債 孳息率逾6厘 波動市中顯投資價值
技術取勝：贛鋒鋰業跌勢或喘定
【明報專訊】中遠海控7.3元不宜失（圖）
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