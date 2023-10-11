明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

市場押注今年加息概率急降 美聯儲官員頻「放鴿」 指國債息飈取代加息

【明報專訊】美聯儲官員相繼「放鴿」，認為隨着作為「全球資產定價之錨」的美國10年期國債孳息率高企，金融條件收緊，可取代美聯儲進一步加息。投資者押注美聯儲大概完成加息。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注11月加息的概率降至一成左右，較上周的三成大幅回落。12月加息的概率，亦由上周接近五成，降至25%左右。

美匯指數昨晚跌穿106。對利率敏感的美國2年期國債孳息率昨回落至5厘以下。美國10年期國債孳息率在昨天的亞洲交易時段，最多曾跌18個基點至4.62厘，是3月以來最大跌幅。美股三大指數早段向上，納指升逾1%。美國財政部建議，明年起消費者購買全新或二手電動車時，將更易符合扣稅條件，有別於目前只有稅負較大的消費者才享全額稅收抵免。特斯拉（Tesla）（美：TSLA）早段股價升逾2%。此前因中東局勢緊張而推升的油價，昨晚回落近1%。

美10年國債孳息曾跌至4.62厘

明年有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）昨被問及美國國債孳息率上升將如何影響貨幣政策時，重申利率水平的限制性，足以令通脹回落至2%的目標，美聯儲毋須進一步加息。美聯儲副主席杰斐遜（Philip Jefferson）周一表示，在評估「未來政策路徑」時，將「繼續留意債券孳息率上升導致金融條件收緊」。今年有投票權的達拉斯聯儲銀行行長洛根（Lorie Logan）周一亦稱，近期美國長期國債孳息率飈升，可能意味美聯儲再次加息的必要性降低。三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）上周四亦稱，若金融環境維持較緊，美聯儲可能毋須加息。

野村控股利率策略師Andrew Ticehurst表示，美聯儲官員「似乎非常一致地」指出，國債孳息率上升和金融條件收緊，將影響其對利率的看法。市場定價表明，美聯儲今年可能不會加息。不過美聯儲面臨的問題是，近期借貸成本上升，到底反映投資者對經濟轉強的預期，又或只是反映承擔利率風險所需的額外補償。

耶倫：利率波動大

市場功能受影響屬正常

美國財長耶倫表示，並不擔心美國國債近期遭拋售，「我沒有看到任何與利率上升有關的市場功能失調證據」。她說，當利率波動較大，有時會看到市場功能受到一些影響，但這屬於正常。全美住宅建築商協會（NAHB）、美國按揭貸款銀行家協會（MBA）及全美房地產經紀人協會（NAR）聯署要求美聯儲，不要考慮進一步加息，也不要積極出售手上的按揭抵押債券（MBS），以維護樓市穩定，避免經濟「硬着陸」的風險0增加。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕油價 美匯指數 美股 債息 放鴿 加息預期

上 / 下一篇新聞

煤氣黃維義：循輕資產發展 拓財源 減持兩項目套現逾億美元 擬支援氫能運輸
煤氣黃維義：循輕資產發展 拓財源 減持兩項目套現逾億美元 擬支援氫能運輸
強調公司發展需錢 無可能長期送紅股
強調公司發展需錢 無可能長期送紅股
碧桂園確認境外債違約 股價挫一成
碧桂園確認境外債違約 股價挫一成
建滔附屬向碧桂園發償債書 追16億貸款
建滔附屬向碧桂園發償債書 追16億貸款
艾美H股禁售期滿 股價過山車
艾美H股禁售期滿 股價過山車
彭博：內地擬增發萬億債谷經濟
彭博：內地擬增發萬億債谷經濟
匯豐本月起App逐步取代網上理財 業界：App保安程度高 助防網上詐騙
匯豐本月起App逐步取代網上理財 業界：App保安程度高 助防網上詐騙
憧憬美息或見頂 恒指4連升
憧憬美息或見頂 恒指4連升
大摩料東方海外中遠海控未來兩月跑輸大市
大摩料東方海外中遠海控未來兩月跑輸大市
畢馬威：港IPO 年底或重返首五名
畢馬威：港IPO 年底或重返首五名
FIS：港企欲增金融科技投資
FIS：港企欲增金融科技投資
和諧汽車成比亞迪港代理 擬年底前開3店
和諧汽車成比亞迪港代理 擬年底前開3店
下月創業節 料吸引兩萬人
下月創業節 料吸引兩萬人
IMF指各國經濟有望「軟着陸」 上調美今年GDP預測至2.1%
IMF指各國經濟有望「軟着陸」 上調美今年GDP預測至2.1%
大馬首相安華：跟中國討論以本幣貿易
大馬首相安華：跟中國討論以本幣貿易
AEG：3車廠罷工 經濟損失429億
AEG：3車廠罷工 經濟損失429億
張兆聰：炒AI概念 金蝶有再上空間
張兆聰：炒AI概念 金蝶有再上空間
港元定存高息精選
港元定存高息精選
涂國彬：美數據不一 金價暫守穩
涂國彬：美數據不一 金價暫守穩
技術取勝：贛鋒鋰業跌勢或喘定
技術取勝：贛鋒鋰業跌勢或喘定
劉思明：港股續反彈 動力集中偏強股份
劉思明：港股續反彈 動力集中偏強股份
周顯：發展商自建自用物業最安全
周顯：發展商自建自用物業最安全
湯文亮：外資離港後回歸有因
湯文亮：外資離港後回歸有因
翠華糖街退場 舖位40萬租出 分店數量5年間銳減近八成
翠華糖街退場 舖位40萬租出 分店數量5年間銳減近八成
戴德梁行：中環街舖租今年升9%
戴德梁行：中環街舖租今年升9%
晉名峰4房3150萬沽 屋苑標準戶新高
晉名峰4房3150萬沽 屋苑標準戶新高
上月私宅租金指數創3年半新高
上月私宅租金指數創3年半新高
雲海別墅5日售3洋房 吸金1.8億
雲海別墅5日售3洋房 吸金1.8億
ONE INNOVALE 會所 花香融匯當代藝術
ONE INNOVALE 會所 花香融匯當代藝術
可到聯和墟購買日用品
可到聯和墟購買日用品
景順看好亞洲投資級別債 孳息率逾6厘 波動市中顯投資價值
景順看好亞洲投資級別債 孳息率逾6厘 波動市中顯投資價值