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經濟

大摩料東方海外中遠海控未來兩月跑輸大市

【明報專訊】航運股昨日顯著下跌，藍籌東方海外（0316） 周一公布第三季收入按年減少65%，每個標準箱整體平均收入跌67%。母公司中遠海控（1919）亦發盈警，預料今年首3季度純利按年大跌77%。兩者股價分別跌6.08%和3.82%，至98.8元及7.55元。

大摩料兩股未來60天股價跑輸大市的機率達七成至八成，匯豐削東方海外目標價由95元至90元。

大摩發表報告指出，東方海外第三季營運數據疲弱，考慮到現貨市場出現調整，料下半年盈利情况或會惡化，並可能引發市場負面情緒，故預計其股價未來60天跑輸大市的機率達到七成至八成，目標價為77.2元及「減持」評級。

匯豐降東方海外目標價至90元

另一方面，匯豐認為，儘管該公司載貨量有所改善，但在貨物供過於求情况下，限制運費上升空間，並考慮到燃油成本上升，匯豐將2024年至2025年EBIT（息稅前盈利）預測下調72%至85%。該行維持「減持」評級，下調目標價由95元至90元。

至於中遠海控，大摩指該公司單計第三季經常淨利潤按季僅有55億元人民幣，並隨運價調整，料第四季盈利將進一步下跌，而下半年派息或不再吸引。該行同樣預計其未來60天股價跑輸大市的機率達七成至八成，持「減持」評級及目標價5.4元。

不過，匯豐認為該公司第三季盈利較2019年同期大增7倍，相信受惠於成本控制、投資收入，而且其現金價值、盈利能力和股東回報等仍具吸引力，故維持「買入」評級以目標價9元不變。

相關字詞﹕東方海外 中遠海控 航運股

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