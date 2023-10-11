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經濟

憧憬美息或見頂 恒指4連升

【明報專訊】美國聯儲局副主席杰斐遜（Philip Jefferson）關注近期債息急升，形容現時要小心謹慎判斷是否再加息。市場憧憬美息或已見頂，蓋過以巴衝突帶來的避險情緒，美股周一反彈，美匯指數一度跌穿106，人民幣一度升穿7.27水平，支持港股4連升，恒指昨日一度升近400點。

恒指高開209點後，早段升幅曾擴大至近400點，逼近18,000點。但其後內地股市向下，人民幣回軟，指數升幅一度收窄至121點，收市升147點，報17,664點，成交回升至796億元。

北水淨流入逾62億

港股通下的北水，尾市一小時內大幅流入50億元，全日淨流入加碼至62.26億元，連續第6個交易日吸資，而且大手掃入盈富基金（2800），淨流入43.6億元（見表），追蹤國企指數的ETF恒生中國企業（2828）和追蹤科指ETF南方恒生科技（3033），亦分別淨吸資4.46和4.18億元。個股繼續以美團（3690）最受歡迎，淨流入8.44億元；但騰訊（0700）再遭沽出9億元，金額明顯多於周一的2億元。

滬深股通下的南水，第3個交易日錄得淨流出，昨減持54.7億元人民幣，累積淨流出近180億元人民幣。

分析：恒指上望18300點

息口敏感科技股帶動升市，網易（9999）升3.2%，美團升3.1%，是表現最好的兩隻藍籌股。商場收租股亦有買盤，九倉置業（1997）升3.1%。

iFAST Global Markets副總裁溫鋼城認為，以巴衝突對石油供應影響不大，而且北水持續流入，人民幣反彈，港股短期應該可以持續回升，恒指上望18,300點。但外資持續流出內地A股，H股或受牽連，加上內房債務危機、中美關係等，都未有重大改善，企業盈利只是大致持平，相信港股再大升空間不大。

雖然據報內地準備加碼穩定經濟，提高財赤，發行1萬億元人民幣債券用於基建等，但他認為金額不算大，未必助經濟大幅反彈，對投資氣氛幫助有限。

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