明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

匯豐本月起App逐步取代網上理財 業界：App保安程度高 助防網上詐騙

【明報專訊】匯豐銀行近日於網上發出公告稱，該行將於10月起，以匯豐流動理財應用程式（HSBC HK App）或其他渠道，逐漸取代多項匯豐網上理財服務（見表）。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑及金融界立法會議員陳振英均指出，流動應用程式較網上銀行服務安全，兩人亦相信匯豐有關轉變，與近日香港網上詐騙案猖獗有關。

明報記者 江陵凱

匯豐發言人回覆本報表示：「本行會繼續透過香港匯豐流動理財應用程式及其他渠道，滿足客戶的銀行服務需求。是次服務調整旨在透過HSBC HK App，為客戶提供更簡便的用戶體驗，在現時已提供全方位服務和功能的基礎上，配合客戶偏好以手機處理銀行事務的趨勢。」未有指出有關轉變與用戶安全有關。

匯豐：配合客戶偏好處理銀行事務

據金監局網站資料顯示，9月內發布高達23篇，與香港銀行有關的欺詐網站及網上銀行登入畫面的新聞稿，並提供有關欺詐銀行網站的網址，以提醒香港市民避免墮入騙局。金管局亦要求銀行一旦發現任何欺詐網站、偽冒電郵或類似的詐騙事件，試圖誘使其客戶透露敏感個人資料，應迅速發出新聞稿通知其客戶，以及向金管局匯報。

方保僑表示，用戶於公共場所使用電腦，或連接公共網絡（Wi-Fi）使用網上銀行時，有機會被黑客及不法之徒從中攔截網路連線，以竊取網上銀行使用者的帳戶資料，另外使用網上銀行時亦有機會被黑客用木馬程式，盜取用戶的個人訊息。他續稱，雖然手機亦有類似的風險，但手機屬私人物品，出現上述風險的可能性，較使用公共電腦及網上銀行時低。方保僑相信，該行或亦發現香港近期出現較多騙案，以及有更多用戶受騙，因此作出轉變。

金融界議員陳振英：暫未有同業跟隨

陳振英指出，相信以流動應用程式取代網上銀行或成趨勢，惟暫時未有收到銀行同業跟隨有關做法，他認為現時亦不能夠完全淘汰網上銀行，畢竟現階段亦有不使用智能手機及年齡較高的用戶，估計各銀行會因應年齡層分佈作考量，料銀行或保留網上銀行一段時間。陳振英認為，使用手機應用程式較網上銀行安全，因於智能手機本身受手機密碼保護，另外於登入應用程式及複雜交易時亦要多重認證，而網上銀行的帳戶密碼則較易被破解。

相關字詞﹕駭客 方保僑 網上騙案 陳振英 金管局 騙案 網上銀行 應用程式 匯豐

上 / 下一篇新聞

煤氣黃維義：循輕資產發展 拓財源 減持兩項目套現逾億美元 擬支援氫能運輸
煤氣黃維義：循輕資產發展 拓財源 減持兩項目套現逾億美元 擬支援氫能運輸
強調公司發展需錢 無可能長期送紅股
強調公司發展需錢 無可能長期送紅股
碧桂園確認境外債違約 股價挫一成
碧桂園確認境外債違約 股價挫一成
建滔附屬向碧桂園發償債書 追16億貸款
建滔附屬向碧桂園發償債書 追16億貸款
艾美H股禁售期滿 股價過山車
艾美H股禁售期滿 股價過山車
彭博：內地擬增發萬億債谷經濟
彭博：內地擬增發萬億債谷經濟
憧憬美息或見頂 恒指4連升
憧憬美息或見頂 恒指4連升
大摩料東方海外中遠海控未來兩月跑輸大市
大摩料東方海外中遠海控未來兩月跑輸大市
畢馬威：港IPO 年底或重返首五名
畢馬威：港IPO 年底或重返首五名
FIS：港企欲增金融科技投資
FIS：港企欲增金融科技投資
和諧汽車成比亞迪港代理 擬年底前開3店
和諧汽車成比亞迪港代理 擬年底前開3店
下月創業節 料吸引兩萬人
下月創業節 料吸引兩萬人
市場押注今年加息概率急降 美聯儲官員頻「放鴿」 指國債息飈取代加息
市場押注今年加息概率急降 美聯儲官員頻「放鴿」 指國債息飈取代加息
IMF指各國經濟有望「軟着陸」 上調美今年GDP預測至2.1%
IMF指各國經濟有望「軟着陸」 上調美今年GDP預測至2.1%
大馬首相安華：跟中國討論以本幣貿易
大馬首相安華：跟中國討論以本幣貿易
AEG：3車廠罷工 經濟損失429億
AEG：3車廠罷工 經濟損失429億
張兆聰：炒AI概念 金蝶有再上空間
張兆聰：炒AI概念 金蝶有再上空間
港元定存高息精選
港元定存高息精選
涂國彬：美數據不一 金價暫守穩
涂國彬：美數據不一 金價暫守穩
技術取勝：贛鋒鋰業跌勢或喘定
技術取勝：贛鋒鋰業跌勢或喘定
劉思明：港股續反彈 動力集中偏強股份
劉思明：港股續反彈 動力集中偏強股份
周顯：發展商自建自用物業最安全
周顯：發展商自建自用物業最安全
湯文亮：外資離港後回歸有因
湯文亮：外資離港後回歸有因
翠華糖街退場 舖位40萬租出 分店數量5年間銳減近八成
翠華糖街退場 舖位40萬租出 分店數量5年間銳減近八成
戴德梁行：中環街舖租今年升9%
戴德梁行：中環街舖租今年升9%
晉名峰4房3150萬沽 屋苑標準戶新高
晉名峰4房3150萬沽 屋苑標準戶新高
上月私宅租金指數創3年半新高
上月私宅租金指數創3年半新高
雲海別墅5日售3洋房 吸金1.8億
雲海別墅5日售3洋房 吸金1.8億
ONE INNOVALE 會所 花香融匯當代藝術
ONE INNOVALE 會所 花香融匯當代藝術
可到聯和墟購買日用品
可到聯和墟購買日用品
景順看好亞洲投資級別債 孳息率逾6厘 波動市中顯投資價值
景順看好亞洲投資級別債 孳息率逾6厘 波動市中顯投資價值