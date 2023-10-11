匯豐本月起App逐步取代網上理財 業界：App保安程度高 助防網上詐騙

【明報專訊】匯豐銀行近日於網上發出公告稱，該行將於10月起，以匯豐流動理財應用程式（HSBC HK App）或其他渠道，逐漸取代多項匯豐網上理財服務（見表）。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑及金融界立法會議員陳振英均指出，流動應用程式較網上銀行服務安全，兩人亦相信匯豐有關轉變，與近日香港網上詐騙案猖獗有關。
明報記者 江陵凱
匯豐發言人回覆本報表示：「本行會繼續透過香港匯豐流動理財應用程式及其他渠道，滿足客戶的銀行服務需求。是次服務調整旨在透過HSBC HK App，為客戶提供更簡便的用戶體驗，在現時已提供全方位服務和功能的基礎上，配合客戶偏好以手機處理銀行事務的趨勢。」未有指出有關轉變與用戶安全有關。
匯豐：配合客戶偏好處理銀行事務
據金監局網站資料顯示，9月內發布高達23篇，與香港銀行有關的欺詐網站及網上銀行登入畫面的新聞稿，並提供有關欺詐銀行網站的網址，以提醒香港市民避免墮入騙局。金管局亦要求銀行一旦發現任何欺詐網站、偽冒電郵或類似的詐騙事件，試圖誘使其客戶透露敏感個人資料，應迅速發出新聞稿通知其客戶，以及向金管局匯報。
方保僑表示，用戶於公共場所使用電腦，或連接公共網絡（Wi-Fi）使用網上銀行時，有機會被黑客及不法之徒從中攔截網路連線，以竊取網上銀行使用者的帳戶資料，另外使用網上銀行時亦有機會被黑客用木馬程式，盜取用戶的個人訊息。他續稱，雖然手機亦有類似的風險，但手機屬私人物品，出現上述風險的可能性，較使用公共電腦及網上銀行時低。方保僑相信，該行或亦發現香港近期出現較多騙案，以及有更多用戶受騙，因此作出轉變。
金融界議員陳振英：暫未有同業跟隨
陳振英指出，相信以流動應用程式取代網上銀行或成趨勢，惟暫時未有收到銀行同業跟隨有關做法，他認為現時亦不能夠完全淘汰網上銀行，畢竟現階段亦有不使用智能手機及年齡較高的用戶，估計各銀行會因應年齡層分佈作考量，料銀行或保留網上銀行一段時間。陳振英認為，使用手機應用程式較網上銀行安全，因於智能手機本身受手機密碼保護，另外於登入應用程式及複雜交易時亦要多重認證，而網上銀行的帳戶密碼則較易被破解。