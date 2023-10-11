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經濟

煤氣黃維義：循輕資產發展 拓財源 減持兩項目套現逾億美元 擬支援氫能運輸

【明報專訊】中華煤氣（0003）近年積極開發新能源項目，並且由早年集中在香港供應煤氣的單一業務，發展至覆蓋內地，開發分佈式能源項目。集團常務董事黃維義接受本報訪問時表示，在應付眾多新投資時，集團會主打輕資產策略，在現有航空燃料項目怡斯萊等引進伙伴，從項目回籠逾億計美元資金後，再重新投資，減少對銀行貸款的依賴。同時集團會延伸至服務領域，開發如可持續經營航空燃料以至供應氫氣予運輸工具，廣開財源，支持未來發展所需。

明報記者 陳偉燊

黃維義表示，煤氣在1997年之前只在本港銷售煤氣，之後進軍內地並建立了4000萬個燃氣客戶群，甚至開發更多的服務。例如他們因應40萬名內地工商客戶對減碳的關注，開發零碳智慧工業園區，在裏面安裝光伏板生產綠色電力，幫助商戶減少使用5%至10%電力。在園區內更可因應條件安裝風能、儲能及多能聯供裝置。同時集團可以順帶開發EaaS（Energy as a Service），便利商戶進行能源管理，帶來新的服務收入商機。

稱內地售氣業務增長仍逾8%

目前集團已簽訂建立100個園區，並擬在2025/26年時將該等園區數目倍增。長遠集團會在內地聚焦分佈式能源去開拓業務。就算內地經濟放緩，他指售氣業務仍然按年增長逾8%，雖然未致如過往動輒增長10%以上，也不見得影響開發新能源項目的步伐。

產氫化植物油 可持續發展航空燃料

此外，他說，集團還在內地開發廚餘廢棄物處理，以及將業務延伸至銷售爐具、廚櫃及相關保險等。集團亦生產如氫化植物油（HVO）及可持續發展航空燃料（SAF）等新產品，打開歐洲航空市場，並部署在馬來西亞及亞洲地區增設廠房。集團在香港正打開更多環保領域及應用場境，例如在會展引進抽濕鮮風系統，以及在公共運輸領域方面，為城巴及船隻供應氫氣作燃料，以至部署氫轉電項目。

新能源項目引進投資伙伴

由於新發展項目眾多，除了透過開發新業務、服務及產品增加收入，在應對將來在新能源、綠色環保項目的龐大投資時，黃維義表示：「集團着重輕資產運作，例如從零碳智慧工業園區和商戶分成。」同時他們可以為旗下已投資的不同新能源項目，如此前為生產HVO及SAF的怡斯萊引進投資伙伴，即減少持股，套現以逾億計美元的資金，他們套現後便可用於再投資新的新能源項目，這樣便可以毋須依賴銀行借貸下，都可以應付新的投資。

相關字詞﹕怡斯萊 黃維義 中華煤氣

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