尚．珒溋特色戶實呎破3萬沽

華懋與港鐵（0066）合作的何文田站瑜一1A期，新售出第2B座16樓A室，實用957方呎3房間隔，成交價2840.44萬元、實呎2.96萬元，為項目本月首宗一手成交。另中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，儘管天氣不穩亦無阻買家入市，集團旗下火炭星凱‧堤岸，昨日於8號風球除下後即錄成交，單位為第1座6樓F室，實用331方呎1房間隔，成交價631.9萬元、實呎1.9萬元。已屆現樓的星凱‧堤岸2021年底開售至今累沽約888伙、套現逾91億元，平均實呎2.03萬元。

緹外今推1伙招標

此外，嘉里（0683）旗下已屆現樓的九龍半山龍駒道豪宅緹外，今日推出1伙招標，並有機會開標；單位為第3座6樓B室，實用4451方呎4房4套設計，露台面積達159方呎。緹外去年底開售至今累沽3伙，總額近7.4億元。

至於本月稍後時間有機會登場的兩個大型全新焦點盤，料短期內上載樓書，其中嘉華（0173）牽頭、樓花期約18個月的啟德跑道區啟德海灣1期，發展商已預告將以「明益」買家的策略出擊。啟德海灣1期涉1017伙，主打1及兩房戶。新地（0016）旗下、樓花期近1年的天水圍天榮站YOHO WEST 1期，提供1393伙。新地副董事總經理雷霆亦表明，項目獲批預售後會全速開展銷售。