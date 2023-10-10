市建局啟德道項目招意向 估值逾26億

樓面呎價逾5000元 料建810伙

據市建局指，上述啟德道/ 沙浦道項目，項目佔地約57,124方呎，可建樓面約51.4萬方呎， 預計可提供約810個住宅單位，市建局亦會在項目撥出約8611方呎樓面作幼兒中心。該局又指，項目是將九龍城舊區與啟德發展區連接的重要節點，作為實現以「規劃主導」和「融合策略」推行市區更新的關鍵組成部分。市建局將重新規劃及重整道路網路，以興建一個面積約10,764方呎的分層地下廣場，並與衙前圍道/賈炳達道發展項目的部分範圍整合，以形成一個門戶廣場，提升新舊社區的連接性及行人暢達性。項目亦會興建一個地庫停車場，提供約300個公眾停車位。

綜合各大測量師行，項目每方呎樓面地價約5060至8000元，總地價估值即約26億至41.1億元。美聯測量師行董事林子彬表示，項目規模較大，鄰近港鐵站出入口，並且位處41名校網，故具一定吸引力，料日後發展中小戶型為主，若以每呎樓面地價約7500元計算，地皮估值約38.89億元。

萊坊高級董事及估價及諮詢部主管方耀明則表示，項目地點不俗，位於九龍城區，屬名校網內。方又稱，九龍城自從開通了港鐵站後，區內發展不俗，相信再加上名校網效應，預計發展商均有興趣遞交發展意向書，估計每方呎樓面地價約7000至8000元。