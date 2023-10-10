明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

買家9號波下1100萬購將廣3房

【明報專訊】日前颱風「小犬」吹襲本港，更一度發出黑雨警告，但仍有部分買家因憂慮新一份施政報告「減辣」後樓價回升，甘願於惡劣天氣下入市，其中有買家於9號風球下斥逾千萬元入市將軍澳廣場3房戶。

利嘉閣助理分區董事蔡庭勇表示，上述單位為1座中層B室，實用761方呎，3房1套戶，買家有意於施政報告前入市，故睇樓兩次後，於9號風球下簽約，終以1100萬元承接，實呎14,455元。原業主2011年656.8萬元購入，持貨約12年，帳面獲利443.2萬元或67%。

OCEAN MARINI本月開齋 實蝕兩成

同樣位於將軍澳的日出康城OCEAN MARINI日前則錄得本月屋苑首宗二手成交。中原分行高級分區營業董事伍錦基表示，屋苑1A座高層B室，實用813方呎，3房1套戶，望海景，以1250萬元沽出，實呎15,375元。原業主2020年3月1516萬元一手購入，持貨約3年半，帳面蝕266萬元或約18%，若連使費計，料實蝕逾335萬元或22%。

此外，部分地區二手交投有反彈之勢，其中馬鞍山本月至今暫錄約14宗成交，較上月同期約10宗反彈約四成，其中銀湖．天峰則佔約兩宗成交。

銀湖．天峰4房8號波下2130萬沽

中原資深區域營業經理胡耀祖表示，銀湖‧天峰於8號風球下錄得成交，單位為1座中層A室，實用1432方呎，4房雙套戶，原業主初以2500萬元放盤，終以2130萬元、實呎14,874元易手，累減370萬元或約15%，買家為換樓客，同樣憧憬新一份施政報告「減辣」後的樓市回升，故在颱風下仍拍板入市。原業主2009年1174萬元一手購入，持貨約14年，帳面獲利956萬元或81%。

綠表客272萬購裕東苑 97貨升3.3倍

另外，東涌區本月首9日暫錄3宗二手成交，其中區內居屋裕東苑，有未補價單位獲綠表上車客承接。中原分區營業經理陳偉業表示，上述單位為A座高層14室，實用426方呎，可間兩房，最新以272萬元未補價沽出、實呎6385元。原業主1997年6月以63.37萬元向房委會一手買入上址，持貨約26年，帳面獲利208.63萬元或3.3倍。

上 / 下一篇新聞

外資掟匯控騰訊阿里友邦四大藍籌 統計20大市值港股近3年變化 減持佔恒指比重46.9%
外資掟匯控騰訊阿里友邦四大藍籌 統計20大市值港股近3年變化 減持佔恒指比重46.9%
央行收水不利「利差交易」 港股短炒大減
央行收水不利「利差交易」 港股短炒大減
分析：港拆息低過美息 證未走資
分析：港拆息低過美息 證未走資
恒大債權人：撤重組會議被蒙在鼓裏 出乎意料
恒大債權人：撤重組會議被蒙在鼓裏 出乎意料
恒指開市兩小時升31點 連升3日 北水淨流入逾20億 主力掃美團中移動
恒指開市兩小時升31點 連升3日 北水淨流入逾20億 主力掃美團中移動
去年以來港股交易8次受天氣干擾
去年以來港股交易8次受天氣干擾
高盛：黃金周國內遊人均消費顯著改善
高盛：黃金周國內遊人均消費顯著改善
法外貿銀行：油價走勢取決於伊朗在以巴衝突角色
法外貿銀行：油價走勢取決於伊朗在以巴衝突角色
匯控收購 花旗內地財管業務
匯控收購 花旗內地財管業務
匯豐私銀范卓雲：超高淨值客增ESG投資
匯豐私銀范卓雲：超高淨值客增ESG投資
袁啓亮：情感經濟對品牌五大啟示（三之三）
袁啓亮：情感經濟對品牌五大啟示（三之三）
以巴開戰 刺激油價升4% 恐影響伊朗供應 高盛料布油撲100美元
以巴開戰 刺激油價升4% 恐影響伊朗供應 高盛料布油撲100美元
油組調高石油需求預測 與能源署唱反調
油組調高石油需求預測 與能源署唱反調
迪士尼維權股東 擬逼宮入董事局
迪士尼維權股東 擬逼宮入董事局
張兆聰：內地基建力度增 龍工可吼
張兆聰：內地基建力度增 龍工可吼
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
劉宇亮：港股估值偏低 下跌空間有限
劉宇亮：港股估值偏低 下跌空間有限
梁天卓：人工智能協助育兒
梁天卓：人工智能協助育兒
何民傑：加強監督 減工業意外風險
何民傑：加強監督 減工業意外風險
電費急升創投閂水喉 歐垂直農場遇冷風
電費急升創投閂水喉 歐垂直農場遇冷風
技術取勝：金山軟件宜升穿29.3元
技術取勝：金山軟件宜升穿29.3元
劉思明：煤炭股基本面有支持 可取代油金股
劉思明：煤炭股基本面有支持 可取代油金股
周顯：要救樓市 唯有撤辣
周顯：要救樓市 唯有撤辣
湯文亮：民意調查不會贊成撤辣
湯文亮：民意調查不會贊成撤辣
山頂盧吉道大屋13億放售 每呎11萬 市場憧憬減辣下本地廠家放盤 望維港海景
山頂盧吉道大屋13億放售 每呎11萬 市場憧憬減辣下本地廠家放盤 望維港海景
「工業大王」楊耀松家族 放售土瓜灣工廈 市值8.8億
「工業大王」楊耀松家族 放售土瓜灣工廈 市值8.8億
市建局啟德道項目招意向 估值逾26億
市建局啟德道項目招意向 估值逾26億
尚．珒溋特色戶實呎破3萬沽
尚．珒溋特色戶實呎破3萬沽