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經濟

香港地產

「工業大王」楊耀松家族 放售土瓜灣工廈 市值8.8億

【明報專訊】九龍東一帶近年有多個工廈重建項目，有業主放售區內全幢工廈。其中由「工業大王」楊耀松家族持有的土瓜灣志聯昌工業大廈全幢，最新於市場上放售，市場人士估計，該物業市值約8.8億元，項目可望啟德郵輪碼頭，經補地價後，可建逾10萬方呎商住物業。

望啟德郵輪碼頭 建10萬呎商住物業

上述志聯昌工業大廈位於土瓜灣旭日街11號，屬獨立地段，現為一幢12層高工業大廈，於1972年落成，地盤面積約11,410方呎，總建築面積約110,949方呎，將以現狀及連租約形式出售。仲量聯行表示，該地段原建有多幢工廈，過去數年因屬臨海地段及已改劃為住宅用途，吸引不少發展商注視，毗鄰的工廈已重建為住宅項目，該地段正逐漸蛻變為新興住宅區。另據《馬頭角分區計劃大綱核准圖編號S/K10/30》，該廈現址劃為「住宅（戊類）」用途。若進行補地價後，可以按地積比率9倍重建為商住大廈，建築物高度為主水平基準上100米，即項目補地價後可建樓面約102,690方呎。

仲量聯行香港主席曾煥平表示，該廈可眺望啟德郵輪碼頭，遠至港島東及鯉魚門一帶的海景，更位處34區名校網，加上區內土瓜灣站已落成啟用，極具潛力重建為臨海住宅項目，預期將吸引發展商及投資者興趣。

羅守輝等2834萬放售太興中心全層

另資深投資者羅守輝或相關人士，近日再度放售物業。中原（工商舖）寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生表示，上環皇后大道中太興中心一座13樓全層，面積2180方呎，全層設獨立洗手間，以約2834萬元放售，平均呎價約1.3萬元。據了解，業主一直持貨作長線收租。資料顯示，物業由羅守輝或相關人士於2009年以820萬元購入，現放售價較購入價高2014萬元或2.5倍。

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