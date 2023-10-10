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經濟

香港地產

山頂盧吉道大屋13億放售 每呎11萬 市場憧憬減辣下本地廠家放盤 望維港海景

【明報專訊】正當市場憧憬政府於本月底公布的新一份《施政報告》有望宣布減辣措施，為沉靜多時的樓市帶來一番新氣象之際，有山頂業主罕有放售旗下超級豪宅。本地廠家詹姓家族持有的山頂盧吉道25號及26A、B號屋地，現推出市場放售，物業市值約13億元，每方呎樓面地價約11萬元，較毗鄰曾由海航系於2019年沽出的盧吉道27號屋地每方呎樓面地價僅4萬元高近兩倍。

明報記者

今次由第一太平戴維斯作獨家代理的盧吉道25號及26A、B號屋地，物業現狀為一幢兩層高的獨立屋，總地盤面積約31,544方呎，最高可建面積約11,687方呎，現有物業總實用面積約11,487方呎，以現狀交吉出售。

第一太平戴維斯投資部董事胡子申表示，項目市值約13億元，以可建樓面計，每方呎樓面地價約11萬元。資料顯示，上述物業由詹姓家族早在1999年購入，當時總作價近1.45億元，即現時市值較24年前高約11.55億元或近8倍。

原業主24年前1.45億購入

胡子申續稱，盧吉道全段只有11幅住宅地段，其中只有4幅能夠遠眺無遮擋的維多利亞海景和兩岸繁華景致，而現有兩幅正在出售，相當稀有。

參考同街道對上一宗成交，為毗鄰、於2016年被評為一級歷史建築的盧吉道27號（兩者之間仍有盧吉道26C至E），物業曾由帝邦投資執行董事邱騰達或相關人士於2017年以約7.1億元「賣殼」售予海航系或相關人士。

海航陷入財困後，2019年把物業售予另一內地人士，有指作價約5億元，持貨約兩年帳面勁蝕2.1億元或30%，為近年最矚目的豪宅蝕讓個案。

盧吉道27號屋地，佔地約24,919方呎，若以0.5倍地積比重建，即可重建約12,460方呎，當時折合每方呎樓面地價僅約4萬元。若與山頂其他地段作比較，胡子申稱，以白加道45號實呎逾25萬元及加列山道59號實呎約12萬元比較，今次放售物業價格相對合理。此外，還可以公司股權轉讓形式進行交易（俗稱「買殼」）。

海航2019年呎價4萬沽27號屋

另外，值得一提，目前市場其中一個矚目的山頂豪宅放售，為曾由深圳祥祺集團主席陳紅天或有關人士持有的山頂歌賦山道15號，項目早前被接管後，今年7月正式公布樓書，實用18,078方呎，物業按一手新例程序招標，原定於上月19日截標，惟最終未能售出，上月底再公布銷售安排，由本月初起至11月30日每日招標。

該物業由陳氏2016年6月以公司名義斥約21億元向莊士機構（0367）購入，以可建樓面9212方呎計，每方呎樓面地價約22.8萬元，曾創亞洲洋房呎價新高。

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