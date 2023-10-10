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經濟
2023年10月10日星期二
股市最前線
外資掟匯控騰訊阿里友邦四大藍籌 統計20大市值港股近3年變化 減持佔恒指比重46.9%
央行收水不利「利差交易」 港股短炒大減
分析：港拆息低過美息 證未走資
恒大債權人：撤重組會議被蒙在鼓裏 出乎意料
恒指開市兩小時升31點 連升3日 北水淨流入逾20億 主力掃美團中移動
去年以來港股交易8次受天氣干擾
高盛：黃金周國內遊人均消費顯著改善
法外貿銀行：油價走勢取決於伊朗在以巴衝突角色
匯控收購 花旗內地財管業務
匯豐私銀范卓雲：超高淨值客增ESG投資
袁啓亮：情感經濟對品牌五大啟示（三之三）
以巴開戰 刺激油價升4% 恐影響伊朗供應 高盛料布油撲100美元
油組調高石油需求預測 與能源署唱反調
迪士尼維權股東 擬逼宮入董事局
張兆聰：內地基建力度增 龍工可吼
人民幣定存高息精選
劉宇亮：港股估值偏低 下跌空間有限
梁天卓：人工智能協助育兒
何民傑：加強監督 減工業意外風險
電費急升創投閂水喉 歐垂直農場遇冷風
技術取勝：金山軟件宜升穿29.3元
劉思明：煤炭股基本面有支持 可取代油金股
周顯：要救樓市 唯有撤辣
湯文亮：民意調查不會贊成撤辣
山頂盧吉道大屋13億放售 每呎11萬 市場憧憬減辣下本地廠家放盤 望維港海景
「工業大王」楊耀松家族 放售土瓜灣工廈 市值8.8億
買家9號波下1100萬購將廣3房
市建局啟德道項目招意向 估值逾26億
尚．珒溋特色戶實呎破3萬沽
人民幣定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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外資掟匯控騰訊阿里友邦四大藍籌 統計20大市值港股近3年變化 減持佔恒指比重46.9%
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