劉宇亮：港股估值偏低 下跌空間有限

儘管市場表現不佳，但有幾個因素可能為恒生指數提供支持。首先，美國9月份ADP私營部門就業人數增加8.9萬，雖然增幅較小，但超出市場預期，這可能減輕了市場對加息的擔憂。其次，黃金周期間，美團（3690）的數據表現強勁，服務零售日均消費規模較2019年增加了1.5倍，達到5年來的最高水平。尤其是全國餐飲堂食消費規模較2019年同期增長了254%，這顯示出中國消費市場的強勁復蘇。

此外，《華盛頓郵報》報道，美國政府高層透露，總統拜登計劃與國家主席習近平於下月在三藩市會晤。這一消息也為市場提供了一定的積極信號，暗示兩國之間的外交互動可能有助於緩解緊張局勢。然而，哈馬斯突襲以色列事件導致美股指數期貨下跌，這一事件引發了市場的不確定性，也可能對恒生指數產生一定的負面影響。

國家在7月份下達特別要中國資本市場改革，希望以政策提振投資者信心，反映積極的態度；加上10月份本港《施政報告》亦將提出提振股票市場措施，在估值偏低的情况下，港股下跌空間有限。

Arte Capital Management助理基金經理

[劉宇亮 股宇有云]