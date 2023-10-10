以巴開戰 刺激油價升4% 恐影響伊朗供應 高盛料布油撲100美元

澳洲聯邦銀行認為，油價升勢可能短暫，因為雙方都不是產油國，根據美國能源資料署數字，以色列只有煉油產能每天近30萬桶，除非有證據顯示，石油供應或運輸持續受影響。

不過，投資銀行高盛繼續預測，明年中之前布蘭特期油上望每桶100美元，因為兩個潛在因素令石油供應變得波動。其一是美國正促成以色列和主要產油國沙特阿拉伯關係正常化，據報沙特原本願意考慮增產向美國示好，但戰火重燃後，短期肯定難成事。其二是西方懷疑另一主要產油國伊朗協助哈馬斯策動襲擊，如果收緊制裁，伊朗石油出口將會明顯放慢。國際能源署估計截至8月，伊朗原油產量按年增加近每天50萬桶，在美國默許下升至5年新高，但高盛預計至明年初，伊朗產量只會再增加每天5萬桶。

花旗亦同意，沙特自願減產每天100萬桶，減幅短期應該難以扭轉，而且以色列向伊朗開戰報復的風險升溫。由於伊朗的霍爾木茲海峽，是全球石油運輸的重要航道，每天涉及約1700萬桶，佔全球能源消耗量20%至30%，一旦受阻將明顯拖低石油供應。

以色列股債匯受壓 金價上揚

有策略師擔心油價倘持續高企，再次推高歐美通脹，美國聯儲局今年可能會再加息一次，高息環境將持續更長時間，金融市場或進一步動盪。

以色列股、債、匯都受壓，股市基準指數周日曾跌6.5%，是超過3年來最大跌幅，國債價格亦曾跌約7%。貨幣謝克爾兌美元，曾跌超過2%見逾7年半低位，以色列央行宣布干預匯市，出售最多300億美元外匯儲備，是歷來首次，同時向市場提供最多150億美元流動性，以穩定匯價。

美航空股向下 軍工股做好

地緣政治緊張，資金亦流入黃金、美元和債券避險，其中紐約期金延續上周五的反彈，曾升逾1%，逼近每盎司1870美元，觸及本月以來高位，現貨金亦由7個月低位回升。美匯元指數扭轉過去三個交易日下跌，同時受上周五美國就業數據理想帶動，曾經反彈逾0.3%至近106.6，但到紐約時段曾回軟，一度失守106。

美國國債現貨市場，因為哥倫布日假期休市。美股受避險情緒左右低開，較多科技股的納斯達克指數曾跌逾1%，道瓊斯工業平均指數早段反覆下跌，多間航空公司取消來往以色列航班，航空股向下，美國航空曾跌5%。但石油和軍工股做好，油公司雪佛龍曾升逾2%，軍備供應商洛歇馬丁升逾8%。

不過值得留意，高盛統計，上周全球對冲基金加快沽售美國能源相關股，速度是6月初以來最快，已是連續兩星期減持。

（綜合報道）

[國際金融]