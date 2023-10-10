明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

恒指開市兩小時升31點 連升3日 北水淨流入逾20億 主力掃美團中移動

【明報專訊】以巴戰事推升國際油價及金價，惟資金避險情緒未算高漲，避險資產美匯、美債只微升，衝擊亦未有傳導至港股。受颱風影響，港股昨日開市兩小時，恒指最多升近150點後升幅收窄，收市升31點，報17,517點。內地長假期後復市，港股通恢復，全日北水淨入逾20億元，主力掃入美團（3690）、中移動（0941）等股份。分析指市場觀望以巴衝突，港股缺乏方向，預期本周恒指在17,000至18,000點上落。

明報記者

受颱風影響港股昨日上午休市，下午二時開市，恒指高開14點，最多升147點，高見17,633點。其後美股指數期貨跌幅擴大，拖累恒指曾倒跌38點，低見17,447，收市升31點，報17,517點，連升3個交易日，累升321點。國指升24點報5998點；科指升9點報3825點。北水回歸下，兩小時交易成交468億元，與上周四、周五全日市相若。

騰訊遭北水淨沽2億

港股通下的北水，淨流入20.43億元，為連續第5個交易日流入，累計吸資160.46億元。昨日北水主要力吸美團，淨吸入6.8億元；中移動亦獲北水淨買入1.63億元。但騰訊（0700）遭淨沽2億元。滬深股通下的南水，淨流出74.6億元人民幣，為連續第2個交易日流出，累計流出124.55億元人民幣。

以巴局勢升溫，資金流入黃金避險，油金股領漲大升。紫金礦業（2899）升3.6%，為表現最佳藍籌；招金（1818）、山東黃金（1787）、及中國黃金（2099）升3%至4%；「三桶油」齊升約1%至2%。

內房股沽壓大。碧桂園（2007）據報擬近日公布境外債重組計劃，股價挫6.6%；恒大（3333）跌12.7%；旭輝（0884）跌16.4%。重磅科網股個別發展，騰訊及美團升0.5%，但阿里巴巴（9988）跌近1%。內地長假旅遊人次及收益低於官方預測，國慶檔期票房亦未恢復至疫前，影業股受壓，貓眼娛樂（1896）曾跌11%，收市仍跌6.6%。

分析：港股乏方向 料上落市格局

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍表示，市場觀望以巴衝突，尤其對油價、金價及美元的影響，加上本周美國及中國內地有數據出籠，港股整體缺乏方向，料港股後市仍處上落市格局，本周恒指在17,000至18,000 點上落。不過，公司第三季業績開始出籠，個別股份或有不同表現。

上 / 下一篇新聞

外資掟匯控騰訊阿里友邦四大藍籌 統計20大市值港股近3年變化 減持佔恒指比重46.9%
外資掟匯控騰訊阿里友邦四大藍籌 統計20大市值港股近3年變化 減持佔恒指比重46.9%
央行收水不利「利差交易」 港股短炒大減
央行收水不利「利差交易」 港股短炒大減
分析：港拆息低過美息 證未走資
分析：港拆息低過美息 證未走資
恒大債權人：撤重組會議被蒙在鼓裏 出乎意料
恒大債權人：撤重組會議被蒙在鼓裏 出乎意料
去年以來港股交易8次受天氣干擾
去年以來港股交易8次受天氣干擾
高盛：黃金周國內遊人均消費顯著改善
高盛：黃金周國內遊人均消費顯著改善
法外貿銀行：油價走勢取決於伊朗在以巴衝突角色
法外貿銀行：油價走勢取決於伊朗在以巴衝突角色
匯控收購 花旗內地財管業務
匯控收購 花旗內地財管業務
匯豐私銀范卓雲：超高淨值客增ESG投資
匯豐私銀范卓雲：超高淨值客增ESG投資
袁啓亮：情感經濟對品牌五大啟示（三之三）
袁啓亮：情感經濟對品牌五大啟示（三之三）
以巴開戰 刺激油價升4% 恐影響伊朗供應 高盛料布油撲100美元
以巴開戰 刺激油價升4% 恐影響伊朗供應 高盛料布油撲100美元
油組調高石油需求預測 與能源署唱反調
油組調高石油需求預測 與能源署唱反調
迪士尼維權股東 擬逼宮入董事局
迪士尼維權股東 擬逼宮入董事局
張兆聰：內地基建力度增 龍工可吼
張兆聰：內地基建力度增 龍工可吼
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
劉宇亮：港股估值偏低 下跌空間有限
劉宇亮：港股估值偏低 下跌空間有限
梁天卓：人工智能協助育兒
梁天卓：人工智能協助育兒
何民傑：加強監督 減工業意外風險
何民傑：加強監督 減工業意外風險
電費急升創投閂水喉 歐垂直農場遇冷風
電費急升創投閂水喉 歐垂直農場遇冷風
技術取勝：金山軟件宜升穿29.3元
技術取勝：金山軟件宜升穿29.3元
劉思明：煤炭股基本面有支持 可取代油金股
劉思明：煤炭股基本面有支持 可取代油金股
周顯：要救樓市 唯有撤辣
周顯：要救樓市 唯有撤辣
湯文亮：民意調查不會贊成撤辣
湯文亮：民意調查不會贊成撤辣
山頂盧吉道大屋13億放售 每呎11萬 市場憧憬減辣下本地廠家放盤 望維港海景
山頂盧吉道大屋13億放售 每呎11萬 市場憧憬減辣下本地廠家放盤 望維港海景
「工業大王」楊耀松家族 放售土瓜灣工廈 市值8.8億
「工業大王」楊耀松家族 放售土瓜灣工廈 市值8.8億
買家9號波下1100萬購將廣3房
買家9號波下1100萬購將廣3房
市建局啟德道項目招意向 估值逾26億
市建局啟德道項目招意向 估值逾26億
尚．珒溋特色戶實呎破3萬沽
尚．珒溋特色戶實呎破3萬沽