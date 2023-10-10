恒大債權人：撤重組會議被蒙在鼓裏 出乎意料

債權人團體的聲明表示，雖然已多次提出要求，但恒大並未向債權人提供任何文件，認為恒大將會在10月30日舉行的清盤呈請聆訊上獲頒清盤令。

債權人團體又指出，恒大在9月22日和9月24日的信息披露，非但沒能回答問題，反而引發更多疑問。在22日恒大指因銷售不如預期，基於與其顧問及債權人協商，認為有必要重新審視建議重組的條款；其後在24日再公布，因境內主要附屬恒大地產被立案調查，無法滿足新票據發行資格，重組生變坐實。雖然恒大的重組會議反覆未能定案，但債權人及其顧問指「仍然願意保持建設性」並正與恒大合作「尋求一切可能以協調一致的方式解決當前問題」。

遠洋境內債「15遠洋05 」停牌

另外，國企背景的內房遠洋集團（3377）則在上交所發公告，指因償付方案尚存在不確定性，為維護債券持有人利益，境內公司債「15遠洋05 」將今起停牌。遠洋早於上月中披露，鑑於集團流動性緊張，經審慎考慮，將暫停所有境外債務的付款，直至整體重組或延期解決方案獲得實施。

此外，據《澎湃新聞》報道，碧桂園（2007）境內債務處理告一段落，接下來將着手處理境外債務，並已經委託中金公司作為財務顧問，協助處理境外債務重組事宜。